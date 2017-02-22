Суд над учеником 74-гимназии: «Наша борьба напоминала борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами»

Вторую неделю в закрытом в Минском городском суде судят 15-летнего Д., который напал на учительницу с ножом и нанес ей 17 ударов.

Уже допросили потерпевшую, учителей, одноклассников подростка. В среду в суд пришли те, кто не был включен в список свидетелей, но захотел высказаться.

Сейчас в Минском городском суде рассматривают сразу два громких дела. В одном зале находится обвиняемый Д., в соседнем — Влад Казакевич, который устроил нападение на ТЦ «Европа». Присутствовать на процессе гимназиста нельзя, суд проходит в закрытом режиме, все участники дали подписку о неразглашении.

Потерпевшая учительница, ее коллеги из столичной гимназии № 74 отказались от любых комментариев, сославшись на то, что «80% написанного в СМИ неправда», и пообещали высказаться сразу после приговора. С учетом предъявленного обвинения, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 «Покушение на убийство», ученику грозит до 12 лет лишения свободы.

В суде уже выступили одноклассники Д., кто-то ушел из гимназии после 9 класса в другое учебное заведение, кто-то продолжил обучение в лицее, некоторые остались в гимназии № 74. Но многие продолжают переписываться с Д., который с мая 2016 года находится в СИЗО № 1 на Володарке.

В среду, 22 февраля, в Минском городском суде появились родители одноклассников, которых не было в официальном списке свидетелей. Они были допрошены во время предварительного расследования и захотели высказаться на судебном процессе.

— Я пришел на суд по одной простой причине: важно не только установить самого преступника, но и понять причины: почему кто-то набросился на учительницу? Это нужно сделать, чтобы завтра не произошло тоже самое, — рассказывает TUT.BY Игорь, у которого две дочки учились у потерпевшей учительницы.

Возле зала судебных заседаний отцы учеников столичной гимназии № 74 вспоминают, как непросто складывались их отношения с учительницей

— Сын никак не мог заслужить хорошую оценку по русскому языку, перед каждым уроком так переживал, а после — выходил весь мокрый. И это он, профессиональный спортсмен, которого ничем не напугаешь. Сейчас он перешел в 10 класс, по русскому другой учитель и оценки сразу изменились в лучшую сторону, — говорит Леонид, чей ребенок сейчас продолжает учиться в гимназии. — Валентина Владимировна выбирала несколько человек и работала в основном с ними, готовила на олимпиады. Самое обидное: твоего ребенка могли прилюдно унизить, в выражениях учитель не стеснялась.

Многие родители из класса лично знакомы с учителем русского языка и литературы, потому что приходили разбираться в конфликтах с детьми.

— Так вы жаловались куда-нибудь?

— Я ходил на прием к директору несколько раз, она обещала разобраться, но все оставалось на своих местах. Гимназия с французским языком, таких в Минске не много. Вот и терпели. Однажды родители подготовили письмо в управление образования, их вызвала директор, переговорила, сказала: «Это минус для нашей гимназии». Письмо в ход не пустили, на год проблемы с Валентиной Владимировной исчезли, — говорит Игорь.

— Наша борьба напоминала борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами, все было бесполезно. В конце года я личной сказал классной: «Все плохо закончится». Она просила потерпеть. Кто же знал, что так плохо закончится… — разводит руками Леонид.

Пока мы беседовали в Минском городском суде появилось еще четверо родителей одноклассников Д. Уже два часа они ждут, что их позовут в зал судебных заседаний, но пока стоят на коридоре.

Всего в классе Д. училось 19 человек, уже 16 родителей готовы прийти на заседание, чтобы высказать свою позицию.