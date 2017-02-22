«Кашляющая чашка Петри» и другие ужасы работы в офисе открытого типа

Подглядывающие коллеги, разговоры начальников с любовницами, непрекращающиеся простуды… Читатели BBC Capital поделились своим опытом работы в офисах открытой планировки.

Если вы читаете эту статью на работе, высока вероятность того, что хотя бы ее часть прочтет и кто-то из ваших коллег, подглядывая из-за вашего плеча. Такова жизнь в открытом офисном пространстве.

Слишком много информации

При работе в открытом офисе у многих из нас не остается выбора: приходится привыкать к шуму и разговорам окружающих.

Более того, некоторые сотрудники, сами того не желая, узнают лишнее о личной жизни коллег или случайно получают доступ к конфиденциальной корпоративной информации.

Рори О'Брайен пишет: «Моя начальница сидит прямо напротив меня, и, кажется, кое-какие из ее недавних телефонных откровений не предназначались для моих ушей».

Еще один респондент, Джон, говорит, что в его случае услышанная поневоле информация имела еще более личный характер: «Мой босс сидел прямо напротив меня и кричал по телефону на свою жену на немецком (это было еще до появления мобильных телефонов), думая, что я ничего не понимаю (он ошибался)… А вот с любовницей он разговаривал шепотом и на английском».

Иногда в подобных обстоятельствах можно случайно узнать, сколько получают ваши коллеги.

«Я сидел прямо напротив одного из кадровиков. В результате я узнавал куда больше, чем следовало бы: и о проблемах коллег, и о зарплатах новых сотрудников», - написал Картер А. Томпсон.

Утрата индивидуальности

Когда-то Амит Талсиан вместе со своим коллективом из пяти человек работал в «умеренно изолированном пространстве», но начальство превратило его «укромный уголок» в офис открытого типа.

Согласно новой планировке, по словам Талсиана, «50 человек должны были сидеть в метре друг от друга в помещении без перегородок».

Он добавляет, что ему приходилось постоянно отвлекаться из-за телефонных звонков, обсуждений, споров и болтовни: «Большинству из нас это очень не нравилось, нас словно перевели на работу в колл-центр».

Мак Сенур работал в офисе в Сан-Франциско, где «изначально пространство было разделено на несколько зон, в каждой из которых рядом сидели сотрудники со схожими обязанностями. Без разговоров не обходилось, но мы ведь работали над одними и теми же задачами».

Затем сотрудников перевели в офис открытой планировки, где было запрещено персонализировать рабочие столы.

«Руководство распечатало фотографии рабочих мест одной местной компании, [еще раньше] решившей перейти на открытую планировку, и повесила их на стены. На этих снимках все сидели в наушниках, вжавшись в кресла и уставившись в мониторы», - вспоминает он.

«Когда некоторые из нас обратили на это внимание, нам было сказано: «Не нравится? Можете подыскать себе другое место работы», - добавляет Сенур.

И не забудем о болезнях

По словам некоторых респондентов, отвлекающие факторы и потеря свободы действий - это, конечно, плохо, но еще хуже, что в офисах открытой планировки быстро распространяются воздушно-капельные инфекции.

«Это ходячая кашляющая чашка Петри, - говорит Стивен Веннеман. - Стоит мне войти в такой офис, как через минуту у меня начинается насморк».

А иногда поводом для раздражения становятся некоторые другие естественные процессы.

«Я работал рядом с очень общительным, открытым парнем, но каждый день, как только он приходил на работу и садился в кресло, первым делом он расстегивал рубашку и начинал мазать подмышки дезодорантом. Меня это очень раздражало», - написал Питер Фонсека.

Найти баланс

Открытые офисы полезны тем, что позволяют сотрудникам работать вместе, но «тишина и уединение все же нужны», написал Калеб Энтони Паркер, имеющий опыт работы как в офисе открытого типа, так и в личном кабинете.

Что же он советует? Проводить несколько дней в открытом офисе, где можно совмещать командную работу и совещания, а потом работать из дома: в тишине и продуктивно.

По его словам, так выгодно для всех, ведь и компания, и сотрудники экономят деньги, «не говоря уже о том, что сотрудники становятся более удовлетворенными условиями труда, работают продуктивнее - а еще [несколько дней в неделю] им не нужно тратить нервы на дорогу до офиса».

Дело в планировке

В конечном счете успех открытого офисного пространства может зависеть от его планировки.

«Главное в офисе открытого типа - это правильная планировка, - пишет Мэт Солмс. - Это не просто большая комната, в которую впихнули сразу всех сотрудников, чтобы сэкономить».

Солмс считает, что хороший офис открытой планировки должен состоять из зон разного типа: общих, персональных, тихих и «громких» мест для разговоров.

Кроме того, в нем должны быть правильно отрегулированы освещение, температура, вентиляция и уровень влажности.

Его мнение разделяет и Джоан Зеркович. «Просто поставить впритык кучу столов в одном помещении не значит грамотно спроектировать офис открытого типа, - пишет она. - Некомпетентные руководители без опыта оформления пространств часто придумывают совершенно ужасные планировки. Нередко ситуацию осложняет специфическая корпоративная культура. Нельзя дать оценку офису открытого типа, не учитывая его планировку и культуру организации».