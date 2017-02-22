Власти Минска пригласили на разговор застройщика бизнес-центра возле Куропат

На день встречи его попросили приостановить все работы на площадке.

Фото Бориса Горецкого

Представителей фирмы «Белреконструкция», которая возводит бизнес-центр через дорогу от Куропат, пригласили на разговор в администрацию Советского района, сообщает REALTY.TUT.BY.

— Встреча в администрации пройдет в четверг днем. Нас также попросили не производить никаких работ в день встречи, поэтому утром в четверг работы будут приостановлены, — рассказал директор «Белреконструкции» Сергей Нестеров. — Сегодня все работы будут идти как запланировано.

Напомним, 20 февраля активисты «Молодого Фронта» организовали вахту на стройплощадке будущего бизнес-центра у дома № 49 по улице Мирошниченко в Зеленом Луге. По их мнению, строительство незаконно, так как ведется в границах охранной зоны урочища Куропаты.

На стройплощадке уже три дня проходит акция протеста, в том числе со стычками со строителями.