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22.02.2017
Салiдарнасць
«Парень с бензопилой» рассказал, какую меру наказания он бы хотел

Третий день громкого процесса – в обзоре.

В среду, 22 февраля, продолжился суд над Владиславом Казакевичем, обвиняемым в жестоком убийстве женщины в торговом центре «Европа». В ходе заседания стали известны некоторые подробности трагедии.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как передает журналист TUT.BY, в ходе заседания стало известно, что накануне трагедии подсудимый вводил в поисковик следующие запросы: как завести бензопилу, как удалить записи, топ-5 маньяков, топ-5 массовых убийц, с чем нельзя совмещать алкоголь, МИТСО охрана, МИТСО отчисление.

Позже, при обыске, в кармане куртки у Казакевича нашли несколько проводов. По словам молодого человека, он их положил, чтобы в ТЦ «Европа» взять человека в заложники.

–  Обмотал бы и ждал спецназ, чтобы меня застрелили, –  объяснил он.

Также в ходе слушания дела произошел довольно жуткий эпизод, когда после чтения показаний в суде стали осматривать вещественные доказательства по уголовному делу.

Сообщается, что в зал внесли картонную коробку, из которой  прокурор достал бензопилу. Когда он начал распаковывать орудие убийства, Казакевич оживился и даже стал улыбаться, отмечают СМИ, присутствующие на процессе.

Позже, отвечая на вопрос адвоката, какую меру наказания он бы хотел, Владислав Казакевич ответил:

 –  Казнь, смертная.

Отметим, что ранее известный российский психиатр-криминалист, профессор психиатрии Михаил Виноградов, подтвердил, что заключение о способности подсудимого руководить своими действиями в момент преступления не исключает у него психического заболевания.

–  При различных формах психического расстройства человек может отдавать себе отчет в своих действиях, руководить ими. В таком случае он подлежит обычному суду, – заметил эксперт.

Обвиняемый рассматривал ночные клубы как место возможного преступления

Прокурор зачитал протокол осмотра телефонных соединений Казакевича. Так, обвиняемый 7 октября 2016 года вызывал такси, звонил по различным абонентским номерам, в частности на телефоны девушек, оказывающих интим-услуги, в стриптиз-клуб.

Поясняя суду цель звонков, обвиняемый признался, что поздно вечером 7 октября подыскивал место предполагаемого убийства, в том числе рассматривал ночные клубы, передает БЕЛТА. Ездил на такси по адресам, осматривался, однако подходящего места не нашел.

8 октября в 14.34 Казакевичу звонил отец, продолжительность разговора составила 60 секунд. Последний разговор был в 17.12, его продолжительность - 39 секунд. 8 октября 2016 года около 17.30 несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый центр «Европа».

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