Джоли накормила детей ядовитыми пауками

Актриса Анджелина Джоли во время путешествия по Камбодже устроила пикник для своих детей.

Меню оказалось ну ооочень экзотическим: сушеная саранча, тараканы, скорпионы и даже чрезвычайно ядовитые тарантулы – перечисляют «7 дней».

Как объяснила Джоли, есть этих пауков и при этом не отравиться, можно лишь владея специальным приемом.

«Смотрите, нужно нащупать самую твердую часть у них на голове — там находятся их ядовитые «клыки» и удалить их. После этого тарантулов смело можно отправлять на сковородку!» — проинструктировала детей Анджелина.

Самой смелой оказалась 10-летняя Шило. Она вонзила зубы в паука и осталась довольна его вкусом.

8-летний Нокс колебался довольно долго, но потом все же попробовал тарантула. «Ну как он тебе понравился? На что похоже?» — поинтересовалась журналистка у мальчика. «Нормально. Похоже на сухие чипсы, правда, немного безвкусные!»

А Джоли поделилась своим опытом: «Я в свое время начинала со сверчков. Сверчки с пивом — я всем советую. А потом уже можно переходить и к тарантулам!»

Однако не все наблюдавшие за этой сценой местные жители, видимо, разделяли энтузиазм актрисы. Они смотрели на «пировавших» с явным отвращением.

Блестящий выход Анджелины Джоли c детьми в Камбодже