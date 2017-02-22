Авиакомпания «Белавиа» устраивает распродажу 27-28 февраля

Национальный авиаперевозчик предлагает белорусам «открыть для себя новые страны» и «приглашать друзей в Беларусь» по специальным ценам на билеты.

Как сообщает сайт авиакомпании, акция начнется 27 февраля в 00:01 по минскому времени, а завершится 28 февраля в 23.59.

В это время все желающие смогут купить за 50 евро с таксами и сборами билеты на прямые рейсы по некоторым направлениям. К примеру, белорусы смогут выгодно слетать по любому из направлений, кроме в/из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Тель-Авива, Бейрута, которые не участвуют в акции.

Отмечается, что акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно.

При этом путешествие должно быть запланировано в период с 1 марта по 30 апреля 2017 года, а купить уцененные билеты разрешается только через официальный сайт авиакомпании.