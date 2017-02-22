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22.02.2017
SPORT.TUT.BY
Бывший футболист сборной Беларуси признал вину в даче взятки

В суде Центрального района города Минска началось рассмотрение дела в отношении бывшего футболиста сборной Беларуси Николая Рындюка.

Николай Рындюк. Фото с сайта fc-smorgon.by

Он обвиняется в даче взятки уже осужденному экс-директору департамента судейства Белорусской федерации футбола Андрею Жукову в размере 100 евро за назначение Андрея Сороки в качестве судьи на матч «Сморгонь» — «Орша».

По словам прокурора, целью взятки было получение прибыли при помощи выигрышной ставки в букмекерской конторе.

Рындюк признал вину в части дачи взятки, но отрицает корыстный умысел.

В конце мая 2016 года «Сморгонь» в первой лиге преследовала череда неудач, и как главный тренер он был неудовлетворен судейством. Поскольку предстоял важный матч с «Оршей», попросил Жукова назначить на предстоящую игру квалифицированного арбитра, например, Андрея Сороку. При этом обвиняемый отметил, что был бы удовлетворен и назначением другого опытного судьи.

Жуков, по словам Рындюка, ничего не обещал, но сказал, что поможет с назначением Сороки, «если будет возможность». В итоге назначение состоялось, «Сморгонь» выиграла матч, претензий к судейству ни у кого не было. Сорока получил высокую оценку 8,2. Рындюк решил отблагодарить Жукова, передав ему 100 евро, причем Андрей Михайлович отказывался от денег. После этого обоих задержали сотрудники правоохранительных органов.

Николай Рындюк также пояснил, что никогда не ставил на матчи белорусского чемпионата. Ставки он делает только на игры европейских турниров. Например, иногда с женой ставят на разные команды Лиги чемпионов, чтобы веселее провести вечер.

Андрей Сорока рассказал, что давно знаком с Николаем Рындюком, следил за выступлением «Сморгони». Ставки также делает только на матчи европейских чемпионатов.

Во время допроса Сороки также всплыл эпизод, когда он спрашивал у Рындюка, сыграла ли ставка его знакомого на этот матч. По словам свидетеля, следователь неправильно отобразил его слова, а сам он не обратил тогда на это внимание. Речь шла не о конкретном матче «Сморгонь» — «Орша», а о принципе работы букмекерских контор.

Во второй половине дня продолжится допрос Сороки, а затем в качестве свидетеля выступит осужденный на 5 лет Андрей Жуков.

Николай Рындюк, известный в прошлом белорусский футболист, проведший 13 матчей и забивший 3 мяча за национальную сборную Беларуси, по делу Жукова проходил свидетелем и дал показания в суде еще 3 ноября прошлого года.

Рындюк тренировал «Сморгонь» с 2015 года. Сейчас работает специалистом по продажам.

 
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