Белорусам порекомендовали с подозрением отнестись к 20-рублевым купюрам

В Минске задержаны двое мужчин, которые предположительно печатали поддельные белорусские рубли.

Как сообщает Следственный комитет, двое молодых белорусов с января по февраль 2017 года изготовили около двух сотен поддельных банкнот достоинством 20 белорусских рублей.

– Поддельные купюры сбывались в организациях торговли, маршрутных такси, киосках КУП «Минсктранс» и иных организациях с целью размена, путем приобретения недорогих товаров, – сообщает официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

В настоящее время подозреваемые задержаны, а часть фальшивых 20-рублевок изъята.

Тем не менее, из сообщения правоохранителей следует, что белорусам стоит более подозрительно отнестись к соответствующим купюрам образца 2009 года с серийным номером СК 8387976, так как часть поддельных денег еще, возможно, находится в обороте.