«Девять проектов провалятся, а десятый сделает вас миллионером»

Какие бизнес-идеи могут выстрелить в Беларуси уже в этом году.

В Минске стартовал Конкурс предпринимательских идей Бизнес-школы ИПМ, который даст шанс начинающим бизнесменам найти инвесторов и воплотить свои замыслы в жизнь. Первыми свои проекты представили 17 участников из Минска.

Эксперты помогли Завтра твоей страны выбрать самые перспективные для экономики и интересные для общества задумки.

Спортивный самолет Viper для любителей и не только

Мечты о небе становятся ближе. За 5-8 месяцев и 6 тысяч долларов любой желающий может научиться управлять легким спортивным самолетом и получить свидетельство пилота-любителя (PPL) государственного образца. Первые 15 счастливчиков уже в этом году получат право управлять самолетом.

В планах авторов проекта «Viper» не только развлечения, но и практическая польза. Продолжение материала читайте здесь.