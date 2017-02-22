Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»

У главного героя фильма «На пятьдесят оттенков темнее» Кристиана Грея и премьер-министра Канады Джастина Трюдо есть нечто общее – оба умеют выполнять стойку на руках.

Недавно Джейми Дорнан, сыгравший вышеназванного персонажа, стал гостем ток-шоу Conan и по просьбе телеведущего повторил в студии трюк Кристиана Грея, который в одном из эпизодов картины делал эффектную стойку на руках, опираясь ими на гимнастического коня. В студии программы стол заменил Джейми спортивный снаряд.

Интересно, что несколько лет назад пользователи Twitter видели подобный кадр, только в нем такую же стойку на руках демонстрировал популярный канадский политик Джастин Трюдо, занявший пост премьер-министра страны в 2015 году.