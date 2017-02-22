«Это на 100% результат давления общества»

Гомельский общественный деятель – о решении суда над местным «тунеядцем» и протестных настроениях в областном центре.

Фото Незалежны прафсаюз РЭП, Facebook

Сразу две крупные акции произошли в Гомеле за последние дни: сначала в воскресенье на акцию против декрета о «тунеядцах» вышли рекордные две тысячи человек, а уже во вторник местные жители пришли к зданию суда, чтобы поддержать земляка Александра Семенова по делу против того же скандального декрета.

Тогда же стало известно, что местные власти приняли решение освободить мужчину от уплаты налога.

Глава «Центра регионального развития ГДФ» и житель Гомеля Петр Кузнецов в экспресс-комментарии «Салiдарнасці» оценил такое решение и попытался объяснить неожиданную протестную активность жителей города.

– Это, безусловно, на 100% результат давления общества, – заметил он. – Чиновники, видимо, долго сидели и думали, как им поступить в этой ситуации, и нашли решение, которое им показалось оптимальным… Они решили просто соскочить с судебного процесса.

По словам собеседника, решение властей, на самом деле, не решило ни одной проблемы, так как Александр Семенов подавал в суд из принципа, а эти принципы суд как раз не учел.

– Это решение в духе «отцепись», – сказал Петр Кузнецов. – Мол, вот тебе работа, вот тебе освобождение. Думаю, что такое решение не удовлетворяет ни общество, ни самого Семенова, ни власть – так как оно, скорее всего, будет стимулировать кого-то еще пойти по судам. И этот сюжет в будущем может получить развитие.

Комментируя неожиданную активность местных жителей, общественный деятель напоминает, что Гомель «последние лет пять немного по-другому развивается, в отличие от других белорусских городов»:

– Это связано не с тем, что здесь безработица больше, как говорят некоторые. Думаю, уровень жизни здесь даже выше, чем в других областных городах. Главная причина – в том, что у нас сильнее, чем в других регионах развиты структуры гражданского общества. Более того, в Гомеле за последнее время изменилась структура потребления информации обществом.

Собеседник объяснил, что сейчас здесь основное СМИ – интернет-сайт «Сильные новости», который имеет около 45 тысяч уникальных посетителей в день.

– Все более-менее активные жители города его читают: этот ресурс сейчас более популярен, чем традиционные СМИ. И он очень четко стоит на демократических и протестных позициях. На мой взгляд, именно по этой причине общество здесь на большем подъеме, чем в других городах.

Петр Кузнецов также отметил личные усилия правового инспектора профсоюза РЭП по Гомельской области Леонида Судаленко, который на всю страну выступает «главным адвокатом тунеядцев».

В то же время собеседник пока не хочет загадывать, как ситуация в Гомеле будет развиваться в дальнейшем.

– Я не пессимист, а реалист, – подчеркивает он. – Мы видели много ситуаций, когда, казалось, у нас начинает что-то получаться, а затем все происходило с точностью до наоборот. Может и сейчас такое случится, тем более, что власти не будут сидеть сложа руки.

Говоря о том, сможет ли Гомель взять на себя роль первой скрипки в борьбе против декрета о «тунеядцах», собеседник отметил:

– Акции протеста, если они продолжатся, в Гомеле могут быть организованнее и привлекательнее, чем в столице, потому что там намного больше конфликтов среди оппозиции, есть попытки реализовать несколько сценариев. Думаю, что первой скрипкой Гомель не станет, в силу объективных причин, но может протестовать лучше и ярче Минска.

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