Вынесли приговор минчанину, который три года скрывал убийство бывшей жены

Минчанин Андрей Тиханков приговорен к 11 годам усиленного режима за убийство своей бывшей супруги в мае 2013-го. Такое решение принял суд Партизанского района Минска.

Брат убитой Алексей Попков просил в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей, но прокурор поддержал только сумму в 60 тысяч. По решению суда Тиханков должен будет выплатить 15 тысяч рублей.

Напомним, гособвинитель Игорь Сенив просил суд приговорить Андрея Тиханкова к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. По словам адвоката обвиняемого, Валерия Соколова, они намерены его обжаловать. Ранее сторона защиты просила назначить Тиханкову вместо лишения свободы только ограничение — на основании статьи 70 Уголовного кодекса (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (…) с учетом личности виновного при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами, ролью лица и его поведением во время или после совершения преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности деяния (…).

38-летняя минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года — вышла из квартиры на улице Захарова и не вернулась. Только спустя три года ее тело в 300 метрах от берега Вилейского водохранилища случайно нашли сотрудники рыбоохраны.

Вскоре задержали бывшего супруга, 45-летнего Андрея Тиханкова. Он сознался: убил в гараже, потом вывез в лес и через месяц утопил тело в воде. По ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса ему грозило от 6 до 15 лет лишения свободы.

По словам обвиняемого, на преступление подтолкнули угрозы женщины в адрес его новой супруги и будущего ребенка. Выяснилось, что их 17-летний брак с Тиханковой распался из-за пристрастия минчанки к алкоголю — лечение не помогало, ситуация с годами только усугублялась (что в суде подтверждали друзья и оспаривали родственники семьи).

Дочь Тиханковых через слезы просила суд о максимальном снисхождении к отцу.

— Я знаю, что папа пережил [плачет], я сама это пережила, насколько это было тяжело. Да, этот поступок никто не оправдывает. И это [преступление] наказуемо, — рыдала она. — Но не так…

Сам обвиняемый, Андрей Тиханков, для себя не просил ничего. Он заявил, что глубоко раскаивается и сделал бы все, чтобы «вернуть Людмилу». На этих словах ее родственники в зале покачали головой и недовольно зашептались.

— Поверьте мне, что я всю жизнь был честным человеком. И стараюсь быть им до сих пор. Когда первый адвокат предлагал мне не признавать ничего — я таким путем не пошел. (…) Хочу до конца оставаться честным человеком. Тяжело жить с этим клеймом, — говорил он в своем последнем слове.