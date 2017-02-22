«Власти ведут себя как товарищ Кащей, который чахнет на горе мусора»

В прошлом году в Беларуси не произошло ни одной сделки по приватизации госпредприятий. Экономист Ярослав Романчук объяснил, почему.

– Не было даже ни одного предложения инвестора, за которого мы могли бы зацепиться», — заявил первый зампредседателя Госкомимущества Алексей Васильев, передает TUT.BY.

Экономист Ярослав Романчук так прокомментировал эту новость в Facebook.

«В 2016 году белорусские власти не продали ни одного государственного предприятия. Не потому, что не хотели продать, а потому, что никто не хотел купить. Ни одной сделки! Это же караул! Это скандал! Если ты хочешь что-то продать, но никто ничего не хочет купить, значит то, что ты продаёшь – это хлам, трэш и мусор.

Это очень тревожный звонок для тех, кто думает, что белорусские активы – это пресловутое «злато», а не токсичное «г**но.

По итогам 2015г. активы коммерческих организаций, согласно балансам и бухгалтерским «чарам», составила ~$ 159 млрд., активы домашних хозяйств - ~$ 23,5 млрд. С учётом реального спроса, т. е. наличия тех людей, которые готовы заплатить «живые» деньги за активы, цена активов коммерческих организаций по итогам 2016г. опустилась ниже $ 100 млрд., уровень 2003-2004 гг., а по домашним хозяйствам - ~$ 9 млрд.

В мире, конечно, предостаточно дураков. Экономическое невежество зашкаливает, но среди инвесторов лохов, которые готовы выложить миллион долларов за то, что не стоит и $ 100 тысяч, нет. Разве что кто-то о-очень наивный купится на баланс белорусского предприятия, поверит в обещания белорусских чиновников оказывать «всяческое содействие». Таких лохов было много в начале 1990-ых. Сегодня инвестор поумнел и заматерел…

С учётом финансовых результатов, долгов и полной зависимости от господдержки около 2000 предприятий нужно было бы продать. Пусть за копейку или за рубль. В отдельных случаях можно было даже доплатить, чтобы активы оказались в руках нового хозяина.

Приватизация – это шанс, что хотя бы какая-то часть активов может быть оживлена и включена в новую структуру экономики. Но белорусские власти ведут себя как товарищ Кащей, который чахнет на горе мусора и пытается убедить весь мир, что у него настоящее золото. Может, хватит выставлять страну посмешищем?»