Насколько обмелели белорусские бензиновые потоки в Западную Европу?
И какой прорыв совершили отечественные производители на сомалийский рынок?
Проседание белорусского экспорта в 2016 году на 12,2% в валютном исчислении вызывает серьезную тревогу за стабильность национальной экономики в ближайшей перспективе.
Завтра твоей страны проанализировало, где возникли и разрослись дыры, а где сохранились и появились возможные просветы.
Топ-10 просевших экспортных рынков Беларуси в 2016 г. смотрите здесь.
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