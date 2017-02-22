Насколько обмелели белорусские бензиновые потоки в Западную Европу?

И какой прорыв совершили отечественные производители на сомалийский рынок?

Проседание белорусского экспорта в 2016 году на 12,2% в валютном исчислении вызывает серьезную тревогу за стабильность национальной экономики в ближайшей перспективе.

Завтра твоей страны проанализировало, где возникли и разрослись дыры, а где сохранились и появились возможные просветы.

Топ-10 просевших экспортных рынков Беларуси в 2016 г. смотрите здесь.