Сколько придется работать судам, чтобы наказать всех «тунеядцев», проигнорировавших декрет №3

Срок уплаты сбора на финансирование госрасходов по Декрету №3 закончился 20 февраля. Ожидания властей сильно отличаются от полученного результата.

Денег поступило гораздо меньше, чем планировали. Однако самое интересное, что теперь будет дальше.

Как показывает статистика, суды (если дела «тунеядцев» будут рассматривать там) ждет горячая пора.

Вот данные, приведенные каналом «Беларусь 4. Брест» по жителям Брестской области.

- 70 тысячам человек были направлены извещения о необходимости поучаствовать в финансировании госрасходов.

- 14 тысяч человек доказали, что они не тунеядцы.

- 5 500 тысяч человек заплатили сбор.

- 800 человек обратились в местные органы власти с просьбой освободить их от уплаты сбора.

Простые подсчеты показывают, что почти 50 тысяч человек, то есть около 70% от тех, кому отправили «письма счастья», их проигнорировали. Само по себе такое непослушание – необычное для белорусов.

В Гомеле суд по делу «тунеядца» перерос в стихийный митинг

И оно определенно поставит в тупик власти. Ведь чтобы наказать саботажников, только в Брестской области необходимо на протяжении целого года каждый день рассматривать около 130 дел!