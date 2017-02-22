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Сом и сомики: Ким Чен Ын заглянул на рыбную ферму
Руководитель КНДР Ким Чен Ын побывал на Самчхонской рыбной ферме, которую государственное агентство ЦТАК в русской версии называет «масштабной базой для разведения рыбы мирового уровня».
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