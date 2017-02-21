Кобяков рассказал, как поднять среднюю зарплату до $ 500

Об этом премьер-министр заявил во вторник на заседании президиума Совмина.

— При выполнении задачи по выходу к концу года на Br1 тыc. средней заработной платы будем исходить из того, что деньги должны быть заработаны. Рост доходов только в увязке с ростом производительности труда. Раздачи незаработанных денег не будет, — приводит БЕЛТА слова Андрея Кобякова.

По словам премьера, решение этой задачи возможно через создание новых рабочих мест, новых предприятий, развитие предпринимательства и инициативы, наращивание экспорта и сокращение затрат.

— В бюджетной сфере рост зарплаты — за счет мероприятий по оптимизации и роста внебюджетных доходов, — заявил Кобяков.

Он потребовал, чтобы по итогам первого квартала результат был минимум на уровне 2016 года.