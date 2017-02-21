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Экстрадируют ли в США украинского олигарха?

Трамп выбрал нового директора Совета нацбезопасности. Актеры театра в Грузии дают спектакли в здании, которое разрушается на глазах. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

 

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