Экстрадируют ли в США украинского олигарха?

Трамп выбрал нового директора Совета нацбезопасности. Актеры театра в Грузии дают спектакли в здании, которое разрушается на глазах. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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