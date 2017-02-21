«Самый подлый прием пропаганды — когда она пытается объяснить человеку, что нет ничего лучше баланды»

Илья Варламов – о том, как пропаганда делает из человека обезьяну.

Забавная статья появилась на днях в «Комсомолке». Там автор пугает читателей ужасами побега из Твери! Не шутка… Так и пишет: «Чтобы быть развитым и современным, живи в Твери, а не в Калифорнии».

Правда, статью иллюстрирует картинка почему-то не из Твери, а из Калифорнии. Вполне возможно, автор просто забыл, как выглядит Тверь! Так я напомню:

Это грязь и разруха. Это безнадёга и нищета:

Это боль и унижение каждый день:

Для детей и стариков…

Вообще, самый подлый прием пропаганды — это когда она пытается объяснить человеку, что ничего лучше баланды, которую ему дают, нет: «Ешь что дают и не рыпайся!»

Начинается статья с ужасной истории Юрия, который уехал дауншифтить в Таиланд, но там быстро пробухал всё состояние и оказался в тайской тюрьме. Друзья вытащили Юру, а он за время под пальмами забыл, что такое телефон! Вон оно что!

Далее автор продолжает:

«Эмиграция уже больше не есть прогресс и приобщение к «современному», скорее наоборот. Вспомним советские годы, когда наши люди, попадая «туда», видели невероятные товары, удивительную технику. Несть числа историям, когда люди не знали, как пользоваться тем или этим и, например, пили воду для мытья рук. Дикие «совки» стеснялись себя — не так ходим, не так пахнем, и для многих желание «стать как развитые» было главным в решении эмигрировать.

Дело не в том, что Таиланд — не развитая страна, где смартфонов нет. Таиланд — страна как страна, и смартфоны там есть. Просто сегодня эмиграция с ее борьбой за выживание в чужой стране погружает тебя в состояние, когда тебе вовсе не до приобщения к новинкам цивилизации. Если раньше эмиграция, может быть, приобщала к высокому (тоже, впрочем, спорно), сейчас это колоссальный шаг назад.

Пример Юрия, конечно, экстремальный, и многое объясняется его пагубными пристрастиями (пожелаем ему избавиться от них, благо он человек молодой), но похожее видишь и у других, кто не пьет, не курит траву, а просто, не имея больших денег, перебирается за кордон.

Помню, как в Германии я снимал квартиру у нашей соотечественницы. У нее не было телевизора, у нее не было компьютера. Вайфай в доме был, но она боялась им пользоваться. Она же на пособии, власти платят, а если власти узнают, что ей вайфай не чужд? Пособия лишат, да еще и накажут! Имитируя нищету (на самом деле деньги у нее водились), она так вжилась в роль, что, будучи совсем не старой, отстала от жизни, как ветхая бабка в сибирской глуши.

Мысленно переносимся через Атлантику, другая моя встреча. Калифорния, земной рай, наша бывшая гражданка, уехала давно, в «динамично развивающейся компании» продает удобрения фермерам. Ранее утро — она уже работает, поздняя ночь — еще работает, дом в ипотеке в ста километрах от работы, двести километров туда-сюда ежедневно. Отпуск положен две недели в год, она не берет, рвет подметки. Лицо землистое от утомления, но «прикид» на уровне, и смартфон есть, но как же она отстала от всего, что не связано напрямую с ее работой. Гравитационные волны открыли? Кто, когда, а что это вообще? Сноуден — кто это? Донбасс — а что там такое? Да что вы говорите! А ведь была отличницей, МИФИ закончила, «нам в мире до всего есть дело», а теперь уже нет никакого дела ни до чего.

Чтобы быть в курсе всего, чтобы оставаться современным человеком, надо жить в Екатеринбурге, Твери, Сыктывкаре. А не в Таиланде и даже не в Калифорнии. И эта перемена не менее важна, чем появление смартфонов».

В общем, сидите в своей Твери, Омске, Саранске и не рыпайтесь. Там, в Калифорнии, вообще ж.па. Они же даже не знают, что такое Донбасс! Дикие люди!