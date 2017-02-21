«Сегодня воюющая Украина представляется дальновидным людям островком стабильности по сравнению с Россией»

Дмитрий Быков — о том, почему российские депутаты бегут в Украину.

Беглые депутаты Вороненков и Максакова. Фото Global Look Press

Нет, я не собираюсь делать героев из беглых депутатов Вороненкова и Максаковой. Обычные депутаты, не лучше прочих. Особенно с учетом расследований по Вороненкову, которые печатаются в последнее время. Никаких иллюзий по поводу первой межфракционной семьи ни у кого не было.

Меня их история заставляет задуматься о другом: Украина ведь не самое безопасное сегодня государство, экономические перспективы его темны, военные не лучше.

Есть шанс, что Россия не просто так признала паспорта ДНР и ЛНР (хотя и не признала сами ДНР и ЛНР — и более того, лишь пятая часть россиян, по свежему опросу ВЦИОМа, желала бы их воссоединения с нами). Неясно, короче, как там все сложится у юго-западных соседей и не случится ли у них третий Майдан. И тем не менее депутаты бегут туда, а сюда с Украины никто не бежит. И ниоткуда не бежит, кроме Жерара Депардье, который тоже уехал. Даже Сигал не живет, хотя, казалось бы, кому он нужен.

Гастарбайтеры едут, это да. Но это ведь совсем другое дело. Гастарбайтер — не гражданин, ему уехать недолго, и защищать эту территорию в случае чего он не будет. Обустраивать по большому счету — тоже. Он ее подметает, строит частные дома, перевозит грузы, но наемный рабочий отличается от гражданина, и трудоустраиваться — не значит любить.

Допускаю, конечно, что Вороненков и Максакова — засланные казачки и завтра признаются в этом, попутно рассказав, как на Украине плохо и как их там невкусно кормили. Но не похоже, честно говоря. А похоже на то, что сегодня эта самая нестабильная, воюющая, атакованная нами Украина, поливаемая по всем каналам и дружно поносимая в соцсетях огромным большинством пользователей, представляется дальновидным людям прямо-таки островком стабильности по сравнению с Россией. Потому что, положа руку на сердце, процентов 86 при объективном опросе честно признались бы, что живут в ожидании грандиозного бабаха, и это не наследие нестабильных 90-х (многие их вовсе не помнят), а ощущение усугубляющейся тошнотворной неправоты во всем. Ощущение все более глубокого сваливания в непроходимое болото, которое можно, конечно, выдать за особый путь, но как-то очень уж дурно этот путь пахнет.

И хотя мы по-прежнему перспективны для спортсменов и тренеров, и в кровь готовы расцеловать любого перебежчика, и квартиры охотно даем по всему пространству от Грозного до Саранска — к нам не особо рвутся, а от нас готовы ехать даже на войну. Потому что у нас перспектив ноль, а на войне можно хоть пострелять, а если повезет, то и заработать. И враги украинской власти, симпатизанты нашей, почему-то ездят сюда в основном на ток-шоу, а жить предпочитают там. И пока эта ситуация не изменится, никаких оснований для оптимизма у нас не появится — даже если доллар опять будет стоить 35.

Потому что не долларом дышит человек, а кислородом. А кислорода тут не прибавляется.

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