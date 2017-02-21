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Общество
21.02.2017
Салiдарнасць
В Гомеле суд по делу «тунеядца» перерос в стихийный митинг

Поддержать земляка к зданию суда пришло больше ста человек.

Фото Незалежны прафсаюз РЭП, facebook

21 февраля в суде Центрального района Гомеля состоялось второе заседание суда по делу жителя областного центра Александра Семенова против декрета «о тунеядстве».

Суд прекратил рассмотрение дела об отмене декрета о тунеядстве ввиду неподведомственности суду общей юрисдикции. Как поясняют юристы профсоюза РЭП в Фейсбуке, на человеческом языке это означает, что суд отказался объяснять декрет: кто участник в расходах, кто нет.

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП и представитель Александра Семенова Леонид Судаленко считает, что рано говорить о победе.

— Своей победой мы будем считать только полную отмену декрета, — приводит слова Судаленко TUT.BY. — Никакие точечные освобождения уже не могут повлиять на настроения людей. В горисполкоме освободили одного, а за моей спиной еще 420 тысяч стоит в целом по стране и 80 тысяч в Гомельской области. Все эти люди признаны тунеядцами. Следующий подаст иск в суд, и что власти будут делать со следующим, тоже освобождать?

Онлайн-трансляция Радыё Свабода

Напомним, 20 февраля стало известно, что налоговая инспекция освободила Семенова от уплаты налога и даже успела его трудоустроить. Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко считает, что власти пошли на такой шаг, не дожидаясь решения суда, чтобы сбить накал страстей.

Фото Незалежны прафсаюз РЭП, facebook

Сегодня в суде и около него собралось более ста человек, которые пришли поддержать своего земляка.

В зале только 38 мест, большинство не поместилось и ждали вердикта в холле суда, сообщается в режиме онлайн на странице профсоюза РЭП в Фэйсбуке.

Фото Незалежны прафсаюз РЭП, facebook

Собравшиеся под стенами суда скандировали «Нет Декрету номер три! Лукашенко, уходи!». В толпе возникали активные дискуссии.

Фото Незалежны прафсаюз РЭП, facebook

 
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