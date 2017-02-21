Шойгу: «В их зоопарке еще не вырос зверь, который может указывать медведю»
Министр обороны России прокомментировал заявление своего британского коллеги Майкла Фэллона.
Ранее тот, обсуждая перспективу российской военной помощи ливийскому правительству, заявил, что Запад не хочет, чтобы «медведь совал свои лапы в Ливию», сообщает Газета.ru.
Во вторник, выступая в МГИМО, Сергей Шойгу прокомментировал заявление Майкла Фэллона, который ранее заявил, что Запад не хочет, чтобы «медведь совал свои лапы в Ливию».
«Ну, если продолжать «звериную» тему... Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.
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