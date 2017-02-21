Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Пісьменнікам, якіх Мінкульт палічыў дармаедамі, не трэба плаціць за 2015 год
Шойгу: «В их зоопарке еще не вырос зверь, который может указывать медведю»
Убийцу девушки, который разослал родным СМС о ее смерти, приговорят в марте
«Неизвестно, сможет ли Лукашенко признать свою ошибку»
Доллар отступил, евро – отпрыгнул
Как в Минске открыли выставку в честь лагеря «Белого генерала»
Союзник Лукашенко назначил свою жену вице-президентом и послал весточку Беларуси
Снова стычка у Куропат: «Строители не тронули только девушку с бело-красно-белым флагом»
Белорусы – о смерти Чуркина: «Сейчас по «Боингу» объясняется. Там вето не наложишь»
Распачаўся збор подпісаў за ўключэнне «Новага часу» ў дзяржаўны распаўсюд
Данкверт обвинил белорусских чиновников из ЕЭК в саботаже
Победа! Первого «тунеядца», подавшего в суд на декрет №3, освободили от уплаты налога
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что сказали на БТ об акциях протеста против «налога на тунеядство»
В Кремле удивились прилету Лукашенко
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Веллер: Беларусь нанесла России тонко рассчитанный удар
Суд над «парнем с бензопилой». День I: «Никакого сожаления, звериный взгляд»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Кому Минкультуры выдало броню от налога на «тунеядство»
Гомельские «нетунеядцы»: «Нет Декрету № 3! Лукашенко, уходи!»
«Лишних налоговиков – обучить работать ножницами и готовить еду»
Черногорский баскетболист: «Не понимаю, почему вы общаетесь на русском языке»
Топ-менеджер БелаПАН обматерил сотрудников «Еврорадио»
Возмущение на марше
«Воцерковленные ленинцы, патриоты с квартирами в Майами — экспонаты нашей политической кунсткамеры»
Как умирает ЗИЛ
Как всего за месяц власти сформировали две лазейки для коррупции
«Мы даб’емся, каб людзьмі нарэшце звацца! Нам бы только посильнее рассердиться...»
Что за игру затеяла власть
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Михалок и Brutto подарили гитару Naviband
Как теннисистки рекламируют купальники
Обнародованы снимки беременной Мэрилин Монро
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Эротический календарь Келли Брук
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Скандалы
21.02.2017
Елена Бычкова, TUT.BY, фото Иван Яриванович
Убийцу девушки, который разослал родным СМС о ее смерти, приговорят в марте

В Гомельском областном суде подошли к концу слушания по делу об убийстве учащейся гомельского медколледжа Анастасии Бодуновой. Состоялись прения.

Напомним, на скамье подсудимых — 24-летний Александр Шештакаускас. Молодой человек обвиняется в убийстве своей бывшей возлюбленной, 19-летней гомельчанки Анастасии Бодуновой.

Трагедия произошла 30 августа 2016 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Малайчука в Гомеле. Между молодыми людьми вспыхнула ссора, парень схватил топор. Позже судмедэксперты насчитали на теле убитой не менее 30 рубленых ран.

Свою вину обвиняемый признал, но рассказывать, как совершал преступление, отказался. Мать и дядя Александра Шештакаускаса, которые находились в момент совершения убийства в этой же квартире, проходят по делу свидетелями. Они отказались от дачи показаний.

Также были допрошены и другие свидетели — прибывшие первыми на место происшествия участковый и сотрудники охраны, судмедэксперт, молодой человек погибшей, ее подруга и приятель обвиняемого. Троим последним, а также матери убитой девушки сразу после произошедшего с помощью СМС-сообщений и звонков Шештакаускас сообщил, что Насти больше нет.

Сегодняшнее судебное заседание началось с осмотра вещдоков, изъятых с места преступления. Среди них — личные вещи убийцы, окровавленная одежда и обувь погибшей, другие вещи из квартиры, на которых оказались следы крови девушки, мобильные телефоны и непосредственно орудие убийства — небольшой топор.

Также среди вещдоков находились записки и полуобщая тетрадь с единственной записью, которую в ней сделал обвиняемый: «Настя, я тебя очень сильно люблю».

Перед тем, как судья собралась огласить содержание записок, обвиняемый выступил с ходатайством удалить из зала суда прессу, но получил отказ.

Всего судья зачитала три записки Шештакаускаса — в них признания в любви, безысходность и мольбы вернуть отношения.

«Солнышко родное, прости за все, не хочу чтобы все было так. Не уходи прошу тебя. Я хочу быть с тобой. Подумай. Люблю тебя и целую. На века твой Сашка».

«Малыш, я знаю, что поздно, что-либо говорить. Хочешь, я не буду курить, не буду огрызаться, буду следить за собой, не буду дурить голову, не буду тебя оскорблять. Малыш, я тебя, правда, люблю. Прошу тебя…»

«Жаль, что так вышло у нас. Знаю, что поздно что-то менять. Это второе мое письмо, и если ты его читаешь, то первое было самым главным, но тебе стало по… Я не виню тебя ни в чем. Ты самая красивая, добрая, умная и самая лучшая на свете. Я много чего говорил, но слова — это слова, а текст — душа человека. Может, ты сейчас все поймешь. Если так, то не читай страницу два. Не хочу делать так, но другого выхода я не вижу. Я не смогу без тебя. Если вдруг что, то тут лежит сим-карта, звони. Я не смогу без тебя. Прости. Читай страницу два».

«Настя, солнышко мое, если ты это читаешь, то меня скорее всего нет уже… Это мой выбор, ты себя не вини. Ты знаешь, что я тебя очень сильно люблю и не хотел чтобы ты плакала. Я все сам испортил, поэтому я ухожу на радугу, туда, где все остальные. Жаль, что так вышло. Люблю тебя, прости и удачи. Все у тебя будет хорошо, прощай на века».

На этом судебное следствие было объявлено законченным, и суд перешел к прениям сторон. Слово было дано гособвинителю, потерпевшей стороне и защите обвиняемого.

Гособвинитель квалифицировал действие Шестакаускаса как убийство, совершенное с особой жестокостью. Он сообщил, что обвиняемый осознавал, что причиняет девушке особые мучения и страдания, предвидел наступление ее смерти и желал этого. Несмотря на выявленное специалистами у молодого человека органическое расстройство личности, он понимал и понимает значение своих действий и мог руководить ими. В результате прокурор запросил для обвиняемого 18 лет колонии усиленного режима.

Вместе с тем родители убитой попросили наказать обвиняемого строже и дать Шештакаускасу 25 лет тюрьмы.

Также гособвинитель потребовал частично удовлетворить гражданские иски потерпевшей стороны о возмещении морального вреда — выплатить по 40 тысяч рублей матери и отцу погибшей (в начале процесса родители девушки просили выплатить 50 тысяч рублей каждому).

Адвокат обвиняемого сказала, что нет оправдания поступку, совершенному ее подзащитным, выразила соболезнования родным погибшей. Тем не менее, призвала суд учесть некоторые обстоятельства. Такие, как состояние психического здоровья обвиняемого.

— Несмотря на то, что, по заключению экспертизы, Шестакаускас мог осознавать свои действия и не находился в состоянии аффекта, полагаю, что в момент совершения преступления имеющееся у него психическое расстройство не могло не сказаться на его поведении. Неприятные известия, стрессовая ситуация могли вызвать обострение болезни и теоретически могли спровоцировать такую агрессивную неадекватную реакцию в тот день, — сказала адвокат.

Кроме этого, она напомнила, что свидетели, дающие ранее показания в суде, характеризовали Александра как спокойного, домашнего бесконфликтного человека. — Какая бы мера наказания не была избрана судом, самый страшный суд — тот, в котором человек судит себя сам, и ему с этим теперь жить и все это переживать.

10 марта Александру Шестакаускасу будет вынесен приговор.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Белорусы на Крайнем Севере: как живут в зимнем аду
«Парень с бензопилой» Казакевич признал вину полностью: «Эта страна меня реально бесит»
Белорусский фристайл летит в тартарары
Сокуров: «Мы имеем дело с бомбой, которая может взорваться в любой момент»
Взбрык, крик и срыв
«Люди со слезами на улицы выходят, а он по курортам…»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY