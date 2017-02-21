Фотожабы: «Согласно декрету президента участие в сегодняшнем марше тунеядцев будет платным»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
В конце прошлой недели в Минске и областных центрахпрошли акции протеста против Декрета №3
«Гуляем по граблям, как обезумевшие»
Кто стоит в очереди «тунеядцев» в налоговой инспекции в последние дни оплаты сбора
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Белорусы – о смерти Чуркина: «Сейчас по «Боингу» объясняется. Там вето не наложишь»
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