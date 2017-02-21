Фотожабы: «Согласно декрету президента участие в сегодняшнем марше тунеядцев будет платным»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

В конце прошлой недели в Минске и областных центрахпрошли акции протеста против Декрета №3

«Гуляем по граблям, как обезумевшие»

Кто стоит в очереди «тунеядцев» в налоговой инспекции в последние дни оплаты сбора

Пять способов поднять зарплату до 500 долларов

Белорусы – о смерти Чуркина: «Сейчас по «Боингу» объясняется. Там вето не наложишь»

Россия официально признала паспорта «ДНР» и «ЛНР»

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