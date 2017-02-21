«Неизвестно, сможет ли Лукашенко признать свою ошибку»

Кто больше всех пострадал от президентского декрета № 3.

По Беларуси прокатилась волна демонстраций против президентского декрета «О предупреждении социального иждивенчества», который в народе прозвали «налогом на тунеядство».

Стоит ли ожидать весной массовых антиправительственных выступлений?

— Я такого не исключаю, но утверждать не берусь, — говорит политолог Валерий Карбалевич. — Социальные настроения и способность людей протестовать трудно спрогнозировать.

— Такой массовой протестной активности в нашей стране не было уже давно. На ваш взгляд, почему сейчас тысячи людей вышли на улицы не только в столице, но и в других городах Беларуси?

— Этот декрет затронул не только 470 тысяч человек, получивших так называемые «письма счастья», согласно которым граждане должны уплатить сбор на финансирование госрасходов. С учетом членов их семей эту цифру уверенно можно умножать на три.

Более того, даже работающие люди понимают, что в любой момент могут оказаться в числе «тунеядцев». По официальным данным, за последний год количество уволенных превысило количество принятых на работу на 180 тысяч человек. Иными словами, каждый месяц в стране теряют работу около 9 тысяч граждан.

Сейчас объявлено о масштабной оптимизации госаппарата, бюджетных организаций, даже милицию будут сокращать. Получатся, что власть наказывает сбором за тунеядство, попавших в беду людей.

А поскольку в первую очередь увольняют самых неквалифицированных, а также людей пенсионного возраста, то страдают прежде всего социальные низы, которые являлись главной опорой Лукашенко.

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