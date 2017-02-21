Доллар отступил, евро – отпрыгнул

Во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги.

Курс доллара, который накануне укрепился, снизился на BYN0,0033 — до 1,8751 рубля.

Европейская валюта снова теряет, причем, значительно: минус BYN0,0102 — до 1,9833 рубля.

Российский рубль стал крепче на BYN0,0056 — до 3,2395 за 100 российских рублей.

Неделей ранее экономист попытался предсказать, когда начнет падать белорусский рубль.

Еще прогноз по данному поводу: «Белорусы в смятении от выросшего курса рубля. Но дуют ветры перемен».