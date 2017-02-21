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Союзник Лукашенко назначил свою жену вице-президентом и послал весточку Беларуси

Причем, первым.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.

Мехрибан Алиеваявляется президентом Фонда Гейдара Алиева, послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также имеет десятки других регалий.

Алиев позвонил Лукашенко и поблагодарил за выдачу блогера Лапшина

Отметим, что сегодня же стало известно, что Азербайджан отказался продавать Беларуси нефть дешево, сообщает Белсат.

Минск оценил азербайджанскую нефть достаточно низко, поэтому Баку вынужден отказаться от сотрудничества, заявил руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан. По его словам, в 2016 году Азербайджан отправил в Беларусь только одну партию нефти в объеме более 500 тысяч тонн. В начале текущего года поставки прекратились.

 
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