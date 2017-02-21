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21.02.2017
Семен Печенко
Снова стычка у Куропат: «Строители не тронули только девушку с бело-красно-белым флагом»

Противостояние на месте строительства бизнес-центра у дома № 49 на Мирошниченко продолжается.

Все фото Бориса Горецкого, facebook

Как рассказал «Салідарнасці» пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, около 10 утра 21 февраля строители силой вытеснили активистов зарегистрированного в Чехии «Молодого фронта» с территории стройплощадки.

— Строители очень злы. Тут, вообще, все злы, — описал атмосферу происходящего на стройплощадке пресс-секретарь БАЖ. — Была достаточно серьезная драка. Владимиру Еременку до крови разбили руку, сейчас вот бинтуют. Активистов вытеснили с площадки и выбросили их палатку. Сейчас они пытаются перерезать ножницами прутья забора, строители им препятствуют.

По словам собеседника, примерно двум десяткам строителей противостоят восемь активистов. Рядом присутствуют несколько местных жителей, которые пришли поддержать «молодофронтовцев». А также два милиционера в гражданском, которые снимают на видео происходящее, не вмешиваясь в конфликт.

— Строители не тронули только девушку с бело-красно-белым флагом, она так и стоит в центре стройплощадки, — рассказал Борис Горецкий.

Напомним, 20 февраля активисты «Молодого Фронта» организовали вахту на стройплощадке будущего бизнес-центра у дома № 49 по улице Мирошниченко в Зеленом Луге. По их мнению, строительство незаконно, так как ведется в границах охранной зоны урочища Куропаты. 

 
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