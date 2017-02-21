«Парень с бензопилой» Казакевич: «Эта страна меня реально бесит»

Самые важные моменты второго дня громкого процесса – в обзоре. (Обновляется).

Ожидалось, что 21 февраля в Минском городском суде будут допрошены родители Влада Казакевича, которые проходят по делу в качестве свидетелей. Однако выяснилось, что они находятся в самом конце списка свидетелей. Хотя обычно родные просят, чтобы их вызвали первыми, и тогда они имеют право присутствовать на всех заседаниях, видеть обвиняемого, сообщает TUT.BY.

Во второй день процесса в зале много свободных мест, пришел только один потерпевший Александр Александронец, муж погибшей женщины, и еще около 20 студентов, которые ходят на суд, потому что «очень интересно». Сегодня в суде стали допрашивать сотрудников ТЦ «Европа».

«Чего мне хотелось? Ничего, просто повеселиться»

В обед вторника в суде зачитывают показания подсудимого о себе и своих действиях 8 октября 2016 года, которые он давал ранее на следствии. Тогда Казакевич говорил, что в «Европе» добил топором девушку после того, как ударил ее бензопилой, но «из-за волос пила заглохла», сообщает Радыё Свабода.

О своей цели он тогда говорил: «Была жажда убийства. Откуда она взялась, не знаю. Изнутри. Идея пришла, возможно, через информацию о каком-то теракте. Я пытался приобрести оружие, но увидел в интернете предложения и понял, что это мошенники».

Также Казакевич отметил, что никакой идеологии и политическим течениям не следует. Свою семью назвал замечательной. Сказал, что у него есть родная сестра, с ней хорошие отношения. О жертве, которую убил, сказал: «Не знал ее, но она повернулась и все — удар по шее».

Также отметил, что его не беспокоили видеокамеры и не видел смысла прятаться:

— Чего мне хотелось? Ничего, просто повеселиться. Не знаю цели. Обычно я нормальный, но меня что-то разозлило.

Сказал, что перед приходом в «Европу» впервые в жизни выпил алкоголя: водку разбавил водой, потому что было противно. Ни с кем своими планами не делился. О своем лечение в «Новинках» сказал: это был «депрессивный эпизод», а также — что когда ездил в теплые страны, то там ему было лучше.

— А эта страна меня реально бесит, — сказал Казакевич.

Вспомнил, что настоящих друзей среди парней у него не было, а среди девочек — несколько: «3, 4, 5, не знаю, сколько». Также подсудимый положительно оценил отношения в семье:

— Отца очень люблю. С матерью — больше проблем, но тоже хорошо. Был еще дедушка, но с ним два года назад случился инсульт.

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В суде присутствует сотрудник кафедры психиатрии БелМАПО Евгений Ласый. Он консультировал Казакевича в 2014 году в РНПЦ психического здоровья, куда обвиняемый попал после попытки суицида.

— К сожалению, консультация была давно, она длилась 20−30 минут. Помню, это были суицидальные действия, — рассказал Евгений Ласый. — Был конфликт в школе, связанный с учительницей, он пытался сжечь себя газетами. Я поставил ему два диагноза: умеренный депрессивный эпизод и расстройство личности. Для первого характерны депрессия, суицидальные мысли, опасные для себя мысли. Для второго — необычность мышления, поступков. Сам факт того, что он пытался совершить такой суицид, необычен. Это не стандартное поведение, которое укладывается в понятие «шизоидная личность». Это эксцентричность мышления, затруднения в коммуникации.

Психиатр: «При обострении нужно усиленное лечение»

После 5-минутного перерыва врач Евгений Ласый на просьбу адвоката пояснил, что означает термин «шизоидное расстройство личности»: «В том числе склонность к нестандартным поступкам, необычные идеи, фантазии, поведение».

Он подтвердил: одиночество может способствовать развитию заболевания. Сказал, что это на всю жизнь, сообщает Радыё Свабода.

— Это означает и то, что он может воспринимать мир в искаженном виде.

Адвокат: Могут ли люди с таким диагнозом подвергать критическому анализу свои действия?

Свидетель: Такой человек может отличать реальность от своих фантазий, но у него может быть склонность к мистике, своей исключительности, и его это может захватить. Здесь многое зависит от конкретного человека.

Адвокат: Может быть конфликт с обществом у такого человека?

Свидетель: Да.

Адвокат: Влияет шизоидное расстройство личности на способность сочувствовать другим людям?

Свидетель: Да.

Также эта болезнь, по словам психотерапевта, может развиться в агрессивность. При этой болезни могут быть и сопутствующие болезни, например, расстройство адаптации. При обострении нужно усиленное лечение, в том числе и психотерапия.

— Необходимо долгосрочное лечение, а если не лечить, может возникнуть депрессия, повторение попытки суицида, — считает свидетель.

Причиной срыва может быть увольнение с работы, исключение из школы, трагедия в семье.

Адвокат: Можно такому больному принимать препарат, у которого побочным фактором воздействия является суицид?

Свидетель: Это сложная тема. Иногда лицам, склонным к суициду, крайне необходимы антидепрессанты.

Адвокат: А препарат «Роаккутан» можно принимать?

Свидетель сказал, что не знает о таком. Он подтвердил, что проблемы с внешностью для человека «считаются действительно психотравмирующими». Также он отметил, что у людей с шизоидного расстройством личности есть проблемы с адаптацией в обществе, но они способны определять свои планы и реализовывать их.

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Кстати, максимальный срок, который грозит Казакевичу, — 17 лет, а не 12, как писали ранее. Срок выше, так как подростка обвиняют сразу по трем статьям УК, одна из которых считается особо тяжкой.

В суде допрашивают сотрудников торгового центра.

«Противошокового препарата у нас не было»

Второй во вторник выступила свидетельница Екатерина Джун, официантка пиццерии ТЦ «Европа».

Девушка сказала, что непосредственно сама нападения не видела. Она обслуживала женщину, которая потом пострадала от Казакевича: принесла заказ и вышла из пиццерии. А когда вернулась — уже все произошло.

— Мне сказали, что какой-то парень с топором напал на нашу клиентку. Женщина сидела, у нее была кровь. Я предложила ей помощь, та отказалась. Противошокового препарата у нас не было, дождались, пока приедет скорая, — сказала свидетельница Джун.

Еще свидетельница сообщила, что в пиццерии установлена видеокамерв, но еще с 2015 года она не работала.

«Казакевич был в неадекватном состоянии»

Первым опросили пенсионера Валерия Рака, который живет на улице Могилевской в Минске.

А октябре 2016 года этот свидетель работал старшим в администрации ТЦ «Новая Европа». Он упомянул, что в 17:22 к нему прибежал администратор и сообщил, что нужно нажимать тревожную кнопку. Добавил, что «по второму этажу ходит человек с топором!».

Первым нажал тревожную кнопку прибежавший администратор, потом нажимал и сам Рак. Быстро позвонили с пульта, спросили: «Что у вас происходит?». Свидетель: «Пока 2-3 минуты разговаривал с ними, этого человека уже «завалили».

Самого Казакевича до инцидента он не видел. Рассказал, что вокруг «Европы» установлены камеры видеонаблюдения, они все исправно работали, их потом проверяли правоохранители.

— Казакевич был в неадекватном состоянии, — сказал свидетель, при этом сообщил, что в лицо Казакевича не видел.

Муж погибшей Александр Александронец уточнил, есть ли у них в инструкции правило осматривать, что происходит вокруг. Свидетель это подтвердил. Пострадавший также уточнил, соответствуют ли действительности сведения из материалов дела, что администраторы закрылись в своей комнате, когда узнали, что что-то происходит:

— Да, у нас там было много женщин, — последовал ответ.

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