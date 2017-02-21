Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Доллар отступил, евро – отпрыгнул
Как в Минске открыли выставку в честь лагеря «Белого генерала»
Союзник Лукашенко назначил свою жену вице-президентом и послал весточку Беларуси
Снова стычка у Куропат: «Строители не тронули только девушку с бело-красно-белым флагом»
Белорусы – о смерти Чуркина: «Сейчас по «Боингу» объясняется. Там вето не наложишь»
Распачаўся збор подпісаў за ўключэнне «Новага часу» ў дзяржаўны распаўсюд
Данкверт обвинил белорусских чиновников из ЕЭК в саботаже
Победа! Первого «тунеядца», подавшего в суд на декрет №3, освободили от уплаты налога
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что сказали на БТ об акциях протеста против «налога на тунеядство»
В Кремле удивились прилету Лукашенко
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Веллер: Беларусь нанесла России тонко рассчитанный удар
Суд над «парнем с бензопилой». День I: «Никакого сожаления, звериный взгляд»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Кому Минкультуры выдало броню от налога на «тунеядство»
Гомельские «нетунеядцы»: «Нет Декрету № 3! Лукашенко, уходи!»
«Лишних налоговиков – обучить работать ножницами и готовить еду»
Черногорский баскетболист: «Не понимаю, почему вы общаетесь на русском языке»
Топ-менеджер БелаПАН обматерил сотрудников «Еврорадио»
Возмущение на марше
«Воцерковленные ленинцы, патриоты с квартирами в Майами — экспонаты нашей политической кунсткамеры»
Как умирает ЗИЛ
Пенсіянер: «Расія ў канец абнаглела. А яшчэ кажуць, што браты!»
Как всего за месяц власти сформировали две лазейки для коррупции
«Мы даб’емся, каб людзьмі нарэшце звацца! Нам бы только посильнее рассердиться...»
Что за игру затеяла власть
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
«Белорусы в смятении от выросшего курса рубля. Но дуют ветры перемен»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как теннисистки рекламируют купальники
Обнародованы снимки беременной Мэрилин Монро
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Як прыгожа адступаюць маразы
Эротический календарь Келли Брук
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
21.02.2017
Кирилл Иванов
Белорусы – о смерти Чуркина: «Сейчас по «Боингу» объясняется. Там вето не наложишь»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

Антон Мотолько

«Умер — и хрен с ним. А белорусам, чтобы помнили, кого оплакивать собираетесь (речь идет о событиях 1986-го — С.):

«Чуркін адзначыў, што сытуацыя пасьля аварыі ў Чарнобылі знаходзіцца «пад кантролем», але даў зразумець, што пажар рэактара ўсё яшчэ не пагашаны. Чуркін падзякаваў ЗША за прапанову дапамогі пры ліквідацыі аварыі, але дадаў, што такая дапамога не патрэбная».

Алесь Карніенка

«Не дачакаўся Гаагі».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«И в чем величие? Всегда стоял в позе «а баба яга против». Пока он был в Совбезе, мир шел к очередному витку напряжения. Ни одной проблемы так и не разрулил».

«Киселев-Соловьев на смену подойдет? Они к Америке привыкши».

«С 1983 на костях танцевал, со времен корейского боинга».

«Сейчас по «Боингу» объясняется. Там вето не наложишь».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Годна прадстаўляў імперскую палітыку сваёй дзяржавы на міжнароднай арэне, пераканана хлусіў, вытрымліваў псіхалагічны ціск».

«Покойся во лжи, Виталий! Сколько ты ее вылил в ООН на головы своих коллег! Тебе можно, конечно, сердобольно посочувствовать, как и всякому служивому человеку, но эту службу вранья ты выбрал сам. Остальное тебе напишут в историческом, напрочь испорченном самим тобой некрологе».

«Не раўнуючы, як приснопамятный былы генеральны пракурор СССР Андрэй Януаравіч Вышынскі. Той памёр у Новым Ёрку на пасадзе пастаяннага прадстаўніка СССР у ААН. Як помніцца, быў апроч таго, і намеснікам міністра замежных спраў Вячаслава Молатава».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.5 (оценок:135)
Главное
Белорусы на Крайнем Севере: как живут в зимнем аду
«Парень с бензопилой» Казакевич: «Эта страна меня реально бесит»
Белорусский фристайл летит в тартарары
Сокуров: «Мы имеем дело с бомбой, которая может взорваться в любой момент»
Взбрык, крик и срыв
«Люди со слезами на улицы выходят, а он по курортам…»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY