Белорусы – о смерти Чуркина: «Сейчас по «Боингу» объясняется. Там вето не наложишь»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

Антон Мотолько

«Умер — и хрен с ним. А белорусам, чтобы помнили, кого оплакивать собираетесь (речь идет о событиях 1986-го — С.):

«Чуркін адзначыў, што сытуацыя пасьля аварыі ў Чарнобылі знаходзіцца «пад кантролем», але даў зразумець, што пажар рэактара ўсё яшчэ не пагашаны. Чуркін падзякаваў ЗША за прапанову дапамогі пры ліквідацыі аварыі, але дадаў, што такая дапамога не патрэбная».

Алесь Карніенка

«Не дачакаўся Гаагі».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«И в чем величие? Всегда стоял в позе «а баба яга против». Пока он был в Совбезе, мир шел к очередному витку напряжения. Ни одной проблемы так и не разрулил».

«Киселев-Соловьев на смену подойдет? Они к Америке привыкши».

«С 1983 на костях танцевал, со времен корейского боинга».

«Сейчас по «Боингу» объясняется. Там вето не наложишь».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Годна прадстаўляў імперскую палітыку сваёй дзяржавы на міжнароднай арэне, пераканана хлусіў, вытрымліваў псіхалагічны ціск».

«Покойся во лжи, Виталий! Сколько ты ее вылил в ООН на головы своих коллег! Тебе можно, конечно, сердобольно посочувствовать, как и всякому служивому человеку, но эту службу вранья ты выбрал сам. Остальное тебе напишут в историческом, напрочь испорченном самим тобой некрологе».

«Не раўнуючы, як приснопамятный былы генеральны пракурор СССР Андрэй Януаравіч Вышынскі. Той памёр у Новым Ёрку на пасадзе пастаяннага прадстаўніка СССР у ААН. Як помніцца, быў апроч таго, і намеснікам міністра замежных спраў Вячаслава Молатава».