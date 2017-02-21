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Экономика
21.02.2017
Салiдарнасць
Данкверт обвинил белорусских чиновников из ЕЭК в саботаже

По словам главы Россельхознадзора, белорусские чиновники в Евразийской экономической комиссии осознанно игнорируют российские инициативы.

Сергей Данкверт считает, пишут «Известия», что Евразийская экономическая комиссия в вопросах АПК и технического регулирования откровенно лоббирует интересы Беларуси, игнорируя при этом пожелания России.

«Наиболее остро противодействие ощущается в вопросах требований к молоку и молочной продукции. При этом порядка 90% экспорта белорусской молочной продукции приходится на Россию, и даже частичное закрытие российского рынка было бы тяжелым ударом для экономики союзного государства», — пишет российская газета.

Как заявил Сергей Данкверт в интервью «Известиям», любые предложения Россельхознадзора в ЕЭК, касающиеся вопросов технического регулирования, упираются как минимум в бездействие со стороны ответственных чиновников.

— Когда мы вносим какие-то предложения и просим ЕЭК быстро принять меры, все понимают, что это невозможно, — сказал он.

В качестве примера противодействия и неконструктивной работы Данкверт привел техрегламент на молоко и молочную продукцию. Этот документ запрещает использовать сухое молоко в производстве питьевого.

По словам чиновника, с помощью утвержденной техрегламентом ЕЭК методики выявить наличие сухого молока в питьевом сложно. И уже первые проверки Россельхознадзора крупнейших белорусских переработчиков молока показали, что практически во всех образцах сухое молоко есть, а в некоторых его доля составляет порядка 50%.

Напомним, в ходе «Большого разговора с президентом» глава государства заявил, что в отношении Сергея Данкверта нужно возбудить уголовное дело за нанесение ущерба Беларуси из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок. Соответствующее поручение было дано МВД, которое сейчас проводит проверку.

В ответ Данкверт поиздевался над угрозами Лукашенко. А накануне представитель «Мясного союза России» и вовсе озвучил, что над угрозами президента Беларуси все просто посмеялись.

«Добро пожаловать, Данкверт, в Беларусь! Может, так понравится, что решишь остаться тут лет на пять»

 
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