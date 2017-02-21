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Победа! Первого «тунеядца», подавшего в суд на декрет №3, освободили от уплаты налога
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Профсоюзы
21.02.2017
praca-by.info
Победа! Первого «тунеядца», подавшего в суд на декрет №3, освободили от уплаты налога

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко считает, что власти пошли на такой шаг, не дожидаясь решения суда, чтобы сбить накал страстей.

Тем не менее, сегодня, 21 февраля, состоится второе заседание, и профсоюз РЭП призывает людей прийти в суд, чтобы еще раз выразить свою позицию по отношению к несправедливому и абсурдному декрету.

Напомним, житель Гомеля, член профсоюза РЭП Александр Семенов подал иск в суд против налоговой инспекции, в котором поставил два вопроса: признать декрет неконституционным, а его самого – участвующим в финансировании госрасходов и не применять против него положения декрета №3.

Интересы истца представляет правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Сегодня, 21 февраля, в 15.00 в суде Центрального района Гомеля по адресу ул. Пушкина, 10, состоится второе заседание суда по делу против декрета «о тунеядстве». 20 февраля стало известно, что налоговая инспекция освободила Александра Семенова от уплаты налога и даже успела его трудоустроить.

Как сообщил praca-by.info защитник, сейчас Семенов проходит бесплатную медкомиссию по линии центра занятости и будет работать охранником в строительном управлении.

Тем не менее, подчеркивает, профсоюзный юрист, формально процесс не завершен, суд сегодня состоится, поэтому очень важно, чтобы люди пришли на заседание и еще раз продемонстрировали власти свое отношение к абсурдному декрету, который должен быть отменен.

– Александр просил признать его участвующим в финансировании госрасходов, ссылаясь на то, что он уплатил земельный налог, дорожный сбор, НДС за мобильную связь, но налоговики в суде заявили, что все это не подходит, по декрету только подоходный налог идет в зачет. Наш аргумент – Конституция, которая признает участниками финансирования госрасходов и тех, кто платит иные платежи. Но налоговиков это не убедило, они сказали «у нас – декрет». Поэтому 21 февраля перед судом стоял вопрос, как дальше жить будет страна, по временным декретам, или по Конституции? Идеологические работники, видимо, решили сбить накал страстей, вызвали Александра Семенова и тихонько освободили его от сбора. Хотя он туда раньше обращался и получил отказ, – прокомментировал Судаленко.

19 февраля в Гомеле прошло многотысячное шествие и митинг. По мнению профсоюзного юриста, массовый протест людей подтолкнул власти к решению освободить Александра Семенова от уплаты налога.

– Мы ожидали, что сегодня в суд придет порядка 500 человек. Думаю, что власть, опасаясь повторения воскресного протеста, решила принять превентивные меры. Это сомнительное освобождение, учли его 28-летний стаж работы, хотя раньше это был для них не аргумент. А тут по-быстрому освободили, и уже трудоустроили, – рассказал защитник.

Юрист уверен, что освобождение от налога первого белоруса, подавшего в суд на декрет президента – победа профсоюза РЭП, вставшего на защиту социальных прав граждан.

– Мы не возражаем против такой тактики местных властей и не возражаем, если власть будет освобождать каждого, кто обратиться в наш профсоюз, если налоговики освободят тех 200 человек, которым я написал жалобы. Но мы остаемся на прежней позиции – декрет антиконституционный, незаконный, направлен против людей, и власть должна его отменить, – подытожил Леонид Судаленко.

 
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