Белорусский фристайл летит в тартарары

Фристайл для Беларуси стал «золотым дном»: с зимней Олимпиады-2014 наши спортсмены привезли сразу две медали высшего достоинства. И получили парадоксальный «подарок».

Спорткомплекс «Фристайл» на столичной улице Сурганова вводился в строй с большой помпой: вот, мол, страна отблагодарила представителей этого вида спорта за достигнутые успехи. Но всё оказалось далеко не так «шоколадно».

Сначала фристайлисты рассказали, что не могут тренироваться из-за деформации покрытия на трамплине: «Оно стало разбухать, становиться неровным. Со временем какие-то элементы настила и вовсе начали отваливаться».

Теперь главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал на телеканале «Беларусь-1» о серьезной проблеме в преддверии Олимпиады-2018:

— С вводом в строй спортивного центра «Фристайл» мы практически потеряли базу специализированной акробатической и батутной подготовки для детей. У нас нет спортивного зала, хотя мы обращаемся, говорим. Пока не находим понимания.

По словам Козеко, чиновники сразу же вспоминают огромный центр на Сурганова:

— Озвучена цена этого комплекса — порядка 50 миллионов. Но для фристайла в этом комплексе — всего от семи до десяти процентов затрат. Грубо говоря, на фристайл потрачено всего 5 миллионов. Зарплата двух легионеров минского «Динамо».

Главный тренер не преувеличивает: даже на сайте этого заведения профессиональному спорту уделено скромное место. Солируют же аквапарк, банно-термальный комплекс, тренажерный зал, боулинг, бильярд…

— Но зала-то для акробатики и батута, где нужно готовить полноценный резерв для национальной команды — его нет. Рядом с нами, в школе есть зал, который можно использовать. Но вмешиваются какие-то местечковые интересы, — говорит Козеко.

— Вы не поздно озвучиваете такие проблемы? До Олимпиады меньше года осталось, — заметил корреспондент телеканала.

— А что — после Игр в Пхенчхане жизнь закончится? Больше у нас Олимпиад не будет? — парировал главный тренер фристайлистов. — Но если так дело пойдет, то нам придется Лешу Гришина возвращать вместе с Димой Дащинским потому что прыгать будет некому. Молодежь надо растить, целенаправленно селекционно отбирать. А пока мы просто выхолащиваем резерв, выдавливаем из себя последнее.

Козеко на цифрах продемонстрировал, куда летит белорусский фристайл. Раньше в чемпионате Беларуси принимали участие по 25 мужчин и 12-15 женщин. Сейчас их количество уменьшилось вдвое: 12 мужчин и 6 женщин.

Поразительно то, что, хотя фристайл стабильно приносит нашей стране награды на зимних Олимпиадах и вроде бы не обделен вниманием государства, а на выходе – кризис. Один из наиболее медалеёмких для Беларуси видов спорта оказывается в центре внимания раз в четыре года. Но на Играх-2018 и тем более последующих нас может ждать жестокое разочарование, дорога к которому мостится уже давно.