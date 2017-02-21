Белорусы на Крайнем Севере: как живут в зимнем аду

В Беларуси зима заканчивается, но есть города, где она будет длиться еще долго. И там живут тысячи белорусов.

Крупнейшими городами за Северным полярным кругом являются Мурманск, Норильск, Воркута и Тромсё. В трех из них есть белорусская диаспора.

Норильск: город, взявший людей в заложники

Из-за добычи цветного металла почти 180 тысяч человек живут в морозной и почти нескончаемой зиме. Климат здесь жестокий: средняя темпетаратура в январе – почти минус 30, в мае – минус 5, в июле-августе – плюс 12-14. Полярная ночь длится около полутора месяцев.

Удивительно, но Норильск не имеет наземного сообщения с остальной Россией – попасть в город можно или на самолете, или на теплоходе.

Фото gelio.livejournal.com

В мае в Норильске. Фото с сайта nesiditsa.ru

Первые белорусы попали сюда не по своей воле: здесь действовал лагерь, входящий в состав ГУЛАГа. А во второй половине XX века сюда потянулись добровольно – за длинным рублем. По переписи 2010 года в Норильске проживает около 1 100 белорусов. Здесь заканчивал школу наш Сергей Михалок, в городе продолжает действовать белорусская диаспора. Что интересно, сегодня гражданам Беларуси без приглашения в Норильск не попасть – вьезд иностранцам запрещен.

Жизнь в современном Норильске трудна и беспросветна, люди стали заложниками города: сделать накопления для переезда непросто – зарплаты средние, цены на продукты и вещи высокие, выручить за продажу жилья можно немного.

Районы Норильска находятся в десятках километров друг от друга. Многие дома заброшены – из-за оттока населения или климата, приводящего здания в аварийное состояние

Фото Андрея Перескокова

Вот что пишет на форуме местный житель:

– Везде в городе под ногами черный шлак, никакой земли, из деревьев только щуплые кусты в парке у спортивного стадиона. Заводы создают вонищу в городе 365 дней в году 24 часа в день. Выходя из помещения всегда офигеваешь от того, что это не временное загрязнение, а обычная среда обитания. Выехать на природу просто некуда, в сторону Дудинки одни болота, в сторону Талнаха тундра. Никаких лесов и полей… Фактически в Норильске собраны в кучу все негативные факторы — погода, природа, оторванность, жуткая экология. И все это на фоне средних заработков.

Для тех, кто хочет или собирается ехать сюдя за большими заработками, или в поисках лучшей жизни, хочу развеять все иллюзии. Больших заработков для приезжих в Норильске уже давно нет. Прошли те времена.

Мурманск: зиму перезимовали – перезимовать бы лето

Пусть зима в этом крупнейшим городе за Северным полярным кругом не слишком морозная, зато лета в нашем понимании нет. Средняя температура в самые «жаркие» месяцы – около 10 градусов тепла. Как пишут на форумах местные жители, почти весь год в городе лежит снег. Отсюда и специфические шутки: «Мурманчане зиму перезимовали – перезимуют и лето», «В Мурманске было лето, но я в этот день работал».

Еще одно неприятное обстоятельство – полярная ночь, когда солнце не показывается на протяжении 42 дней. Но и потом световой день растет очень медленно.

Фото chistoprudov.livejournal.com

Мурманск вырос благодаря своему незамерзающему порту, многие горожане задействованы в рыбном промысле. В советские времена сюда ехали заработать со всего СССР. По последним данным в 300-тысячном городе 1,6% населения составляют белорусы. Действует объединение белорусов Мурманской области «Радзiма».

Кстати, некоторые считают, что Мурманск выглядит депрессивным и серым не только из-за климатических условий, но и из-за бесхозяйственности, вызванной тем, что в городе много временщиков, которые «спят и видят, как уехать отсюда».

– Раньше Мурманск был вахтовым городом, люди сюда ехали за заработком и многие осели. Вы посмотрите вокруг! А сколько «западников? Украинцы, белорусы и их фамилии все не русские! Все приезжие, а сидят где-нибудь в начальниках! – жалуются некоторые из местных.

Еще один любопытный отзыв о жизни в городе:

– Полярная ночь, мои дорогие, это не только 42 дня без солнца, это ещё и вход в полярную ночь, и выход из неё. Детям даже дополнительные каникулы в конце февраля дают – 5 дней. Всё время хочется спать и всё время болит голова – особенно, если есть проблемы с сосудами. И ходишь, правда, как сонная муха!

Воркута: девять месяцев зима, а три месяца — все остальное

Раньше здесь располагались лагеря ГУЛАГа, а потом нашли уголь и люди стали приезжать по своей воле. Теперь денег уже не водится, потому численность населения упала в два раза – до 60 тысяч, из которых 1,5% – белорусы.

Из-за сурового климата местные жители шутят: «у нас девять месяцев зима, а три месяца — все остальное». Хотя почему шутят? Средняя темпетарута в мае и октябре здесь действительно минусовая.

Воркута, июнь 2014 года

Город стоит среди тундры, и боятся здесь не столько мороза, сколько пурги.

Фото с сайта nesiditsa.ru

– В представлении человека с большой Земли, пурга – это интенсивная метель. Так-то оно так, но представления об интенсивности у нас разные. В Воркуте может мести несколько дней подряд. За это время снега наваливает столько, что окон первого этажа вообще не видно, дорог нет, а единственным транспортом становится вездеход, – пишут на форумах.

Добраться в Воркуту на автомобиле не получится – только на поездах и самолетах. Машину можно перевезти на железнодорожной платформе.

Заблудиться в городе непросто. Воркута – это по сути одна улица с переулками. Большая часть зданий – типичные пятиэтажки.

Фото varandej.livejournal.com

– При первом взгляде на город, кажется, что машин здесь много. Это обман, большинство автомобилей постоянно стоят на обочине и редко куда ездят. Автомобиль в Воркуте абсолютно не нужен, поскольку зимой завести его очень сложно, а держать постоянно работающим – накладно. В итоге и ездим только летом, а оно очень короткое, – рассказывают люди, пожившие здесь.