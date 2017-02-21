Белорусы, потерявшие работу, перестали бояться государства

«Тунеядцам» больше нечего терять. Но являются ли они социальной силой, обладающей протестным потенциалом и способностью подорвать внутриполитическую стабильность?

Поддержка безработных в Беларуси всегда была настолько скудной, что о каком-либо социальном контракте между безработными и государством говорить не приходилось.

— А если данная группа всегда была за пределами отношений обмена поддержки на лояльность, привыкла не зависеть от государства, то можно было ожидать и отсутствия заметного протеста в ответ на ухудшение условий, — отмечает в комментарии Завтра твоей страны эксперт Белорусского института стратегических исследований (BISS) Елена Артёменко.

Многие эксперты связывают нынешний протестный выхлоп с отсутствием в последние несколько лет жестких шагов в ответ на публичные акции и накопившимся недовольством экономической ситуацией.

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