Белорусы, потерявшие работу, перестали бояться государства

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21.02.2017
Завтра твоей страны
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 «Тунеядцам» больше нечего терять. Но являются ли они социальной силой, обладающей протестным потенциалом и способностью подорвать внутриполитическую стабильность?

Поддержка безработных в Беларуси всегда была настолько скудной, что о каком-либо социальном контракте между безработными и государством говорить не приходилось.

— А если данная группа всегда была за пределами отношений обмена поддержки на лояльность, привыкла не зависеть от государства, то можно было ожидать и отсутствия заметного протеста в ответ на ухудшение условий, — отмечает в комментарии Завтра твоей страны эксперт Белорусского института стратегических исследований (BISS) Елена Артёменко.

Многие эксперты связывают нынешний протестный выхлоп с отсутствием в последние несколько лет жестких шагов в ответ на публичные акции и накопившимся недовольством экономической ситуацией.

Продолжение экспертного мнения читайте здесь

 
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