Взбрык, крик и срыв

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Доллар отступил, евро – отпрыгнул
Как в Минске открыли выставку в честь лагеря «Белого генерала»
Союзник Лукашенко назначил свою жену вице-президентом и послал весточку Беларуси
Снова стычка у Куропат: «Строители не тронули только девушку с бело-красно-белым флагом»
Белорусы – о смерти Чуркина: «Сейчас по «Боингу» объясняется. Там вето не наложишь»
Распачаўся збор подпісаў за ўключэнне «Новага часу» ў дзяржаўны распаўсюд
Данкверт обвинил белорусских чиновников из ЕЭК в саботаже
Победа! Первого «тунеядца», подавшего в суд на декрет №3, освободили от уплаты налога
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что сказали на БТ об акциях протеста против «налога на тунеядство»
В Кремле удивились прилету Лукашенко
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Веллер: Беларусь нанесла России тонко рассчитанный удар
Суд над «парнем с бензопилой». День I: «Никакого сожаления, звериный взгляд»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Кому Минкультуры выдало броню от налога на «тунеядство»
Гомельские «нетунеядцы»: «Нет Декрету № 3! Лукашенко, уходи!»
«Лишних налоговиков – обучить работать ножницами и готовить еду»
Черногорский баскетболист: «Не понимаю, почему вы общаетесь на русском языке»
Топ-менеджер БелаПАН обматерил сотрудников «Еврорадио»
Возмущение на марше
«Воцерковленные ленинцы, патриоты с квартирами в Майами — экспонаты нашей политической кунсткамеры»
Как умирает ЗИЛ
Пенсіянер: «Расія ў канец абнаглела. А яшчэ кажуць, што браты!»
Как всего за месяц власти сформировали две лазейки для коррупции
«Мы даб’емся, каб людзьмі нарэшце звацца! Нам бы только посильнее рассердиться...»
Что за игру затеяла власть
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
«Белорусы в смятении от выросшего курса рубля. Но дуют ветры перемен»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как теннисистки рекламируют купальники
Обнародованы снимки беременной Мэрилин Монро
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Як прыгожа адступаюць маразы
Эротический календарь Келли Брук
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Комментарии
21.02.2017
Ярослав Романчук, Белгазета
Взбрык, крик и срыв

Интеграционные проекты «Союзное государство» и «ЕАЭС» захлестнули эмоции и узкокорпоративные интересы. Порвалось там, где было узко.

Гремучая смесь газовых, нефтяных, продовольственных конфликтов и противоречий накалила ситуацию до предела. Откладываются встречи президентов. Срываются заседания наднациональных органов. Молчат межпарламентские комитеты и комиссии. От решения конфликта традиционно отстраняется гражданское общество обеих стран.

Послушаешь российские СМИ – единогласная лавина обвинений в адрес Александра Лукашенко и правительства Беларуси. Мол, не платят по долгам, срывают подписанные соглашения, игнорируют интересы брата-союзника и паразитируют на добро­те Кремля и топливных монополистов.

Послушаешь Лукашенко и белорусские СМИ – почти такое же единообразие, только в прямо противоположную сторону. Мол, обещали равенство, а душите дискриминационными практиками. Дали слово снять торговые барьеры, а возводите границу. Взяли обязательство покупать белорусское на таких же условиях, как российское, но своя рубашка оказалась гораздо ближе к телу.

В общем, гремучая смесь мух и котлет, зерен и плевел, воя и соплей окончательно забродила. Кажется, в нынешнем ее состоянии она неудобоварима ни для руководства Беларуси, ни для Кремля.

ЧЕТЫРЕ АНТИИНТЕГРАЦИОННЫЕ МИНЫ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

В фундамент белорусско-российских интеграционных отношений были заложены несколько мин замедленного действия. Сегодня все они взорвались, вызвав острую боль и гнев руководства Беларуси и России. Причем эти бомбы закладывали обе стороны.

Первая мина – отсутствие независимых, пользующихся доверием обеих сторон судебных органов. Суд Евразийского экономического союза не подходит для решения серьезных споров и противоречий. Иначе стороны бы согласились придать его решениям совсем другой вес. К сожалению, власти обеих стран выбирают басманное правосудие, в котором у большого, сильного и богатого всегда больше прав.

Можно сколько угодно говорить о преимуществах белорусско-российской интеграции, но когда любой спор, будь то по поводу газа, нефти, разбавителей, яблок, сахара, креветок или говядины заканчивается политическим, информационным и дипломатическим накалом, эмоционально окрашенными потоками взаимных обвинений, то дефицит правовой культуры и институтов, обеспечивающих верховенство права, не вызывает сомнений. Иначе мы бы гораздо чаще слышали решения суда по разным спорам, а не субъективные мнения Сергея Данкверта, Аркадия Дворковича, Михаила Мясниковича или Александра Лукашенко.

Вторая мина – наличие в подписанных договорах и соглашениях сотен изъятий, ограничений и особых режимов в перемещении товаров, услуг, денег и рабочей силы. Президенты, парламенты и мощные лоббисты обеих стран узаконили разные режимы производства и торговли. Они предпочли работу по понятиям – и предсказуемо нарвались на разные интерпретации, коннотации и смыслы.

Например, в газовом споре белорусская сторона делает акцент на равнодоходность, а российская – на контрактной цене, которая была зафиксирована до снижения цен на нефть. В товарных поставках полярные разночтения происходят при интерпретации страны происхождения товара, установлении производителя и доли добавленной на территории Беларуси стоимости в товар, поставляемый в Россию.

Третья мина – акцент на порочные практики в экономической политике. Речь идет об импортозамещении, господдержке номенклатурных фаворитов (льготные кредиты, налоговые и таможенные льготы, субсидии, гарантированный спрос и т.д.), олигополистических практиках, вытеснении открытой рыночной конкуренции олигархическими сговорами.

Белорусские власти хотели убедить Кремль внять их модели промышленной и аграрной политики, но только с учетом того, чтобы в России не создавались параллельные белорусским заводам и фабрикам производства. Кремль не захотел возвращаться к такой модели централизованного Госплана для двух формально независимых стран.

Белорусские власти не захотели включать российских производителей в обязательные ассортиментные списки для розничной торговли. Отсюда пошли обиды, разочарования и претензии.

Четвертая мина – выбор единообразия и централизма вместо конкуренции и децентрализации. В условиях значительного присутствия контрабанды и контрафакта на товарном рынке России белорусских производителей заставляют работать по единым сертификатам качества, стандартам ЕАЭС, на которые плевать хотели большинство участников рынка в России.

Российские предприниматели хотели бы составить конкуренцию белорусским на разных сегментах рынка, но наши исполкомы, министерства, концерны и холдинги в едином протекционистском порыве закрылись от конкуренции с чужаками. Единообразно и централизованно.

Регионы России хотели бы торговать с Беларусью на двусторонней основе, но Кремль четко расставляет приоритеты: «Сначала мы решим газовый и нефтяной споры, а потом посмотрим».

ТАКИЕ РАЗНЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ

За последние 20 лет белорусско-российской интеграции все 4 мины периодически взрывались, но так, чтобы все одновременно…

Сегодня руководство Беларуси и России ведут себя так, как будто завтра война. Это очень опасно во всех отношениях. Каждая из сторон считает себя обиженной и настаивает на справедливости.

Президент РБ говорит о потерях десятков миллиардов долларов. Кремль подкрепил свою позицию цифрами: «С 2011г. по 2015г. беспошлинно ежегодно поставлялось 18-23 млн. т нефти Белоруссии. Всего за этот период российский бюджет недополучил $ 22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного белорусского государства».

И это не считая выделения Беларуси более $ 6 млрд. кредитов.

Очевидно, у руководства Беларуси и России разная математика. Каждый настроил свой калькулятор под себя и тыкает партнеру в лицо полученным результатом. Единой, научно обоснованной метрологии не существует.

Тот факт, что после 20 лет интеграции руководители страны не удосужились определиться в базовых терминах, методиках и механизмах координации, кооперации и конкуренции, подтверждает гипотезу о том, что интеграционные проекты РБ и РФ стали проектами только VIP-номенклатуры, олигархов, монополистов и контрабандистов.

ФАЗА ПОЛУРАСПАДА?

Белорусский президент надеется на самый оптимистический для себя сценарий. Газпром «проглотит» старые обиды и согласится на цену $ 83 за 1 тыс. куб. м газа; сделает скидку на газовый долг и утвердит график его погашения на 3 года. «Роснефть» нажмет на горло собственной песне и продаст Беларуси 24 млн.т нефти по $ 25-28 за баррель. При этом Игорь Сечин и его нефтяные собратья не будут особо следить, куда и на каких условиях белорусские трейдеры продают нефтепродукты. Ведомство Сергея Данкверта без инспекций и проверок примет на веру белорусские сертификаты на продтовары и закроет тему реэкспорта через Беларусь продовольствия из третьих стран. Да, еще Евразийский фонд стабилизации и развития выдаст Беларуси несколько миллиардов долларов кредитов, чтобы правительство нашей страны исправно рассчиталось по старым долгам.

Вероятность реализации такого сценария близка к нулю.

Не менее утопичным выглядит умозрительно оптимальная позиция Кремля: Беларусь в феврале 2017г. признает и полностью оплачивает газовый долг ($ 550 млн.); соглашается с ценой $ 120 за 1 тыс. кубов газа; принимает российский нефтяной маневр (потеря для белорусского бюджета – примерно $ 1,5 млрд.) и поставки 16 млн.т нефти; обязуется поставлять получаемые нефтепродукты в России по льготным ценам, а также признает правоту Россельхознадзора.

* * *

Трудно сказать, на каких точках сойдутся переговорщики Беларуси и России по всем горячим точкам общей повестки дня. Для начала нужно было бы отказаться от категорического убеждения обеих сторон в своей правоте и справедливости своей позиции.

Это начало наступит только тогда, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин добьются следующего консенсуса: издержки конфронтации для них лично, а также для VIP-номенклатуры и ее «придворного» бизнеса выше, чем выгоды от достижения договоренностей и установления союзнического мира.

Романчук: «Белорусские власти сделали ошибку почти в $ 7 млрд»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.8 (оценок:14)
Главное
Белорусы на Крайнем Севере: как живут в зимнем аду
«Парень с бензопилой» Казакевич: «Эта страна меня реально бесит»
Белорусский фристайл летит в тартарары
Сокуров: «Мы имеем дело с бомбой, которая может взорваться в любой момент»
Взбрык, крик и срыв
«Люди со слезами на улицы выходят, а он по курортам…»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY