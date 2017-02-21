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Экономика
21.02.2017
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Что может свести на нет все старания властей по дерегуляции бизнеса?

Если государство не в состоянии обеспечивать достойный уровень благосостояния, ему остается отойти в сторонку и не мешать.

Ожидается, что до конца марта в силу вступит указ, который «определит правила игры и минимальные требования к бизнесу». Почему власти решились пойти на столь кардинальные меры и что это даст белорусской экономике в целом?

Фридкин: Государство стимулирует самозанятость населения

По мнению главного редактора «Экономической газеты», такими мерами власть хочет добиться активизации деловой активности в стране.

– Ситуация в экономике такая, что спасти ее может только самозанятость населения, – объясняет он. – Если государство не в состоянии обеспечивать тот уровень благосостояния, который хотелось бы, ему остается только отойти в сторону и не мешать.

По словам собеседника, полностью устранить все ограничения невозможно, поскольку есть «определенные потребности в наполнении бюджета налогами, соблюдении определенных требований, защиты прав потребителя».

– Кроме того, власти хотят, чтобы в регионах те люди, которые теряют работу, могли открыть свое дело с минимальными издержками, – говорит Леонид Фридкин. – С другой стороны, важно, чтобы эти льготы были адресованы именно этим категориям, а не тем, кто и так располагает достаточными ресурсами.

Главред «Экономической газеты» обращает внимание на важную проблему, которая может свести на нет все старания властей.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
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