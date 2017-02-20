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«Те, кто тогда стрелял в безоружных, до сих пор не наказаны»

Три года февральским расстрелам Евромайдана: кто виноват и как идет расследование. Эта и другие актуальные темы — в свежем выпуске программы «Настоящее время».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

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