«Те, кто тогда стрелял в безоружных, до сих пор не наказаны»

Три года февральским расстрелам Евромайдана: кто виноват и как идет расследование. Эта и другие актуальные темы — в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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