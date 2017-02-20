«Люди со слезами на улицы выходят, а он по курортам…»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость об отпуске Лукашенко в Сочи.

Ближайшую неделю Александр Лукашенко проведет в Сочи. Пресс-служба российского президента назвала эту поездку «частной», отметив, что встреча двух лидеров в ближайшее время не планируется.

На дискуссионной площадке talks.by многие комментарии к статье о поездке в Сочи сводятся к тому, что время для отдыха на курорте выбрано не очень удачно. Вот несколько примеров высказываний:

«Люди со слезами на улицы выходит, а он по курортам».

«Тунеядцы заплатили налог, теперь денег в бюджете стало больше. Можно отдохнуть».

«Отлично! Тут куча проблем своих, вместо того, чтобы к народу выйти и решать проблемы, он в Сочи поедет, на лыжах покатается. Браво! Самый народный президент».

«Уехал, чтобы налоговая не достала, сегодня ж последний день».

«Сколько по курортам можно шастать, пора и поработать».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«А вы тут мітынгуйце, дармаеды».

«Знайшоў час для адпачынку! Збег ад людзей, каб не адказваць за падатак».

«Поехал на лыжах кататься. Устал после того, как приехал из отпуска в Египте. Колян опять будет школу прогуливать».

«Схаваўся ад небходнасці тэрмінова адмямяць свой паскудны пабор. Адменіць зараз жа ці не, будзе ў значнай ступені залежыць ад вынікаў сочынскага адпачынку. Тое, што будзе вымушаны адмяніць сумненняў не выклікае. Пытаньне толькі адно: калі?».