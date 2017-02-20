Как загорают «ангелы» и «демоны»

На днях во время пляжного времяпрепровождения сразу две супермодели попали в объективы папарацци. Поверьте, пролистывая фотографии, вам станет жарко.

Для начала, американская модель и актриса Шарлотт МакКинни, которая неоднократно попадала в топы различных рейтингов самых сексуальных и «горячих» девушек мира. Сама себя звезда Instagram называет «соблазнительной красоткой с большими сиськами».

И с этим, черт побери, сложно не согласиться!

На контрасте – с более холодной красотой, но не менее соблазнительная – шведка Эльза Хоск. Одна из «ангелов» Victoria’s Secret засветилась топлесс. Мы, поклонники ее эльфийской внешности, оцениваем этот выход к морю на 5 баллов.

Кстати, два года назад обе девушки вошли в общий топ – оказались в пятерке самых ярких светловолосых красавиц лета-2015.