В Нью-Йорке умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Фото EPA

20 февраля в Нью-Йорке на 65-м году жизни умер постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Об этом заявили в российском МИД.

«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Виталий Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.

Чем запомнился Виталий Чуркин

После аннексии Крыма и событий на востоке Украины постпреду России пришлось отстаивать позиции своей страны в ООН. Как и его коллега по МИД, глава ведомства Сергей Лавров, делал он это не всегда деликатно, чем снискал себе скандальную славу.

Вся суть международного положения России в одном фото

Именно Чуркину в июле 2015 года от имени России пришлось наложить вето на проект резолюции по созданию трибунала по расследованию катастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, который был сбит 17 июля 2014 года возле города Торез в Донецкой области.