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20.02.2017
Салiдарнасць
КГБ задержал за взятку экс-гендиректора «Гомельтранснефть Дружба»

Вместе с Сергеем Сосновским задержан предполагаемый взяткодатель Владимир Тимошпольский, экс-зампредседателя президиума НАН Беларуси.

Сергей Сосновский (слева) и Владимир Тимошпольский

Как сообщает пресс-служба КГБ, бывший гендиректор ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» Сергей Сосновский был задержан с поличным при получении взятки в размере $ 5000.

В качестве взяткодателя задержан бывший заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Владимир Тимошпольский.

По данным следствия, в 2015-м Тимошпольский договорился с Сосновским об оказании содействия одной из украинских компаний в получении заказа на производство ремонтных работ на нефтепроводе «Мозырь-Брест» стоимостью 8 млрд. неденоминированных рублей.

При этом качество предоставляемых услуг не соответствовало требованиям белорусского законодательства, отмечает пресс-служба Комитета госбезопасности.

В преступную схему были вовлечены подконтрольные коммерческие структуры и индивидуальные предприниматели.

Сосновский сопровождал реализацию «договорного» контракта и обеспечивал перечисление в адрес коммерческих структур авансовых платежей. Тимошпольский в свою очередь обеспечивал обналичивание и распределение денежных средств между участниками преступной схемы, говорится в сообщении.

В отношении Сергея Сосновского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 («получение взятки») УК, в отношении Тимошпольского − по ч.2 ст.431 («дача взятки») УК. Задержанные находятся под стражей.

Справка

Владимир Тимошпольский — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси, ученый в области теории, техники и технологии металлургических процессов, промышленных теплотехнологий, инженер-теплоэнергетик.

 Был освобожден от должности зампреда президиума НАНБ указом главы государства в 2008 году.

Курировал проект строительства белорусской АЭС, выступал за финансирование проекта Россией.

 
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