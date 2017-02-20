Порошенко назначил послом в Беларусь сотрудника департамента международной безопасности МИД Украины

Должность руководителя украинского посольства в Минске была вакантна с мая 2015 года.

Президент Украины Петр Порошенко назначил на должность посла в Минске Игоря Кизима. Соответствующий указ был подписан 16 февраля, сообщает официальный сайт президента Украины.

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Должность украинского посла в Минске оставалась вакантной после увольнения Михаила Ежеля в мае 2015 года. В Украине в отношении экс-посла заведены два уголовных дела.

Что известно про нового посла Украины

В 2011-2013 годах 55-летний Игорь Кизим работал начальником отдела НАТО Департамента международной безопасности и разоружения Министерства иностранных дел Украины.

В 2013–2014-м годах — замдиректора, а в октябре-декабре 2014 года – и.о. директора департамента международной безопасности МИД Украины.

В 2014–2015-м гг был временным поверенным в делах Украины в Великобритании. Ранее работал в посольствах Украины в Канаде, Франции, Нигерии.

Женат, имеет двоих сыновей.