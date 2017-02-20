Во вторник ожидается снег с дождем, до +8°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

21 февраля ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах осадки — мокрый снег, дождь, ночью в отдельных районах Витебской области сильные осадки. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, порывистый, ночью и утром на большей части территории, днем по юго-западу страны ветер сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +2..+8°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем – слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

22 февраля на большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, днем по западу переходящего в дождь, возможен слабый гололед.

Ветер западной четверти, умеренный, днем по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, по Витебской области при прояснениях до -6°С; максимальная днем -2..+4°С, по юго-западу до +6°С.

23 февраля во многих районах осадки — дождь, мокрый снег, ночью и утром слабый гололед.

Ветер юго-западный, умеренный, ночью в северо-восточных и западных районах, днем на большей части территории Беларуси сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью от -4°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны, максимальная днем 0..+6°С.