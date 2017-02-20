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Политика
20.02.2017
Павел Рос
«Если так пойдет дальше, то люди могут начать терять страх»

Политолог Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» сравнил последние уличные акции с антисоветскими выступлениями времен «перестройки».

Фото Радыё Свабода

Почему недавняя акция «тунеядцев» в Гомеле оказалась неожиданно массовой?

– Думаю, такая активность связана с тем, что Гомель имеет давние традиции демократии, – заметил Валерий Карбалевич. – Вспомните, даже в начале 90-х городской совет там был демократическим. Кроме того, в городе есть очень сильные структуры оппозиции и гражданского общества. Именно поэтому там было легче провести мобилизацию людей. Население знало своих лидеров, и как только возникла ситуация – люди поняли, за кем идти и к кому обращаться.

По словам собеседника, регионы с энтузиазмом поддержали протест, так как декрет о «тунеядстве» затронул их в первую очередь. Именно поэтому в Гомель для участия в митинге приехали жители других городов области.

– Это почувствовала как раз провинция, районные центры, – сказал политолог. – Там люди чаще теряют работу, там сложнее трудоустроится, нежели в крупных городах.

Отвечая на вопрос, могут ли регионы перехватить протестную инициативу у столицы, Валерий Карбалевич обращает внимание, что это уже происходит:

– Посмотрите, акции в регионах не совпали по времени с акциями в Минске. То есть уже можно говорить о том, что они проводят самостоятельную линию. О перспективах такой тенденции сейчас говорить трудно. Но ситуация, когда недовольство местных жителей вырвалось наружу, оказалась неожиданной для всех – как для власти, так для оппозиции. Сейчас все озадачены и думают, что делать дальше.

Что сказали на БТ об акциях протеста против «налога на тунеядство»

Политолог считает, что для власти наступил момент истины, когда ей нужно определиться – или отменять декрет, или продолжать настаивать на нем. С одной стороны, ей нужно как-то реагировать на протесты, а, с другой стороны, сохранить тот тренд на либерализацию, который чиновники взяли на вооружение.

– Если так пойдет дальше, то люди могут начать терять страх, – подчеркнул Валерий Карбалевич. – Я напомню, как проходила горбачевская «перестройка», когда власти чуть-чуть отпустили вожжи, а потом уже не могли закрыть то пространство свободы, которое образовалось естественным путем. Это вполне реально и в Беларуси.

 
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