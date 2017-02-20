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20.02.2017
Салiдарнасць
«В Украине будет либо сразу война, либо узурпация власти»

В воскресенье, 19 февраля, в центре Киева в результате столкновений между участниками «блокадного шествия» и полицией были задержаны шестеро митингующих, несколько человек получили ранения.

Участники акции выступили с поддержкой блокады торговли с оккупированными территориями.

При столкновениях пострадали трое полицейских: девушке-полицейскому сломали пальцы, другому – руку, у третьего - закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос.

Журналист Аркадий Бабченко так прокомментировал события на своей с ранице в Facebook:

– Никакого нового мирного Майдана в Украине, конечно же, уже не будет. Страна уже на том пороге, когда при кристализации новой точки напряженности останутся только три варианта – либо сразу война, либо узурпация власти, либо все разойдутся и на время опять утихнет. При первом варианте неизбежно последует активизация России на востоке. Третий не отменяет второго – в ползучем варианте.

Что означает признание Россией паспортов «ДНР» и «ЛНР»?

 
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