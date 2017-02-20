В Кремле удивились прилету Лукашенко

Визит главы Беларуси в Сочи в Кремле назвали «частной поездкой».

В понедельник пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что эту неделю он проведет в Сочи.

Дмитрий Песков так ответил на вопрос РИА «Новости» о возможности встрече президентов Беларуси и России.

– Насколько нам известно, Александр Георгиевич (именно так передает сказанное Песковым РИА «Новости» – прим. С.) находится в Сочи, это частная поездка. На ближайшие дни, пока насколько мы понимаем, графики глав государств – они переполнены, но у Путина, по крайней мере, встречи такой не значится. Но, вместе с тем, безусловно, по-прежнему продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета Россия-Беларусь.

При этом Песков, отвечая на вопрос о графике и поездках Путина, ответил, что поездок в Сочи у российского президента в ближайшие дни не запланировано: «На этой неделе нет, не запланировано».

СМИ обращают внимание, что Александр Лукашенко посещает Сочи в феврале уже традиционно. Нередко он использует эту возможность, чтобы неформально пообщаться с руководством России. Так, год назад «засада» Лукашенко в Сочи увенчалась успехом.

Ранее в феврале Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений.