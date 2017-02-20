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20.02.2017
Что означает признание Россией паспортов «ДНР» и «ЛНР»?

Политологи прокомментировали «Новой газете» неожиданное решение Путина.

Фото ТАСС

Глеб Павловский: «Все, кто боится, могут спокойно переехать в Россию»

— Мотив признания паспортов прост. Это желание оказать легкое давление на Запад. Одновременно и на Европу, и на администрацию Трампа. Это решение было сознательно привязано к Мюнхенской конференции. Оно как бы намекает на возможность дальнейшей эскалации. Признание республик — это следующий шаг, но, в принципе, он мало отличается от признания паспортов, несмотря на все оговорки о гуманитарных целях.

Парадокс в том, что одновременно это является и скрытым шагом к свертыванию проекта. Отмена «виз» для проживающих на Донбассе означает практически возможность для любого, кто там находится, эвакуироваться в Россию. При этом, не проходя процедуру принятия беженца с украинским паспортом, а на основании донбасского паспорта.

Все, кто боится дальнейшего развития военной ситуации, теперь могут уезжать. Вообще все, кто опасается Украины на этой земле, по тем или иным причинам, теперь могут спокойно переехать в Россию.

Дмитрий Орешкин: «В Кремле превалируют два чувства — досада и «буду делать, что хочу»

— Я думаю, что это связано с разочарованием Путина в Трампе. Когда он пришел к власти, сразу появились неоправданные надежды, что мы договоримся, потому что он — человек, от нас зависящий. Российская система ценностей была довольна проста: отстаньте от Крыма и снимите санкции.

Пока была надежда, что это окно возможностей можно каким-то образом использовать, Путин вел себя аккуратно. Потом становилось все очевиднее, что репутация Трампа подмочена. Даже если бы Трампу хотелось наладить отношения с Путиным, ему нужно держаться как можно дальше. Потому что любое позитивное движение в сторону Путина будет расценено как попытка расплатиться за ту помощь, что Кремль, как считают в США, оказывал Трампу во время президентской кампании.

Как следствие «закрытия» окна возможностей, в Кремле превалируют два чувства — досада и «буду делать, что хочу». Не случайно указ о паспортах появился через неделю после того, как пошли эти сигналы: на Трампа рассчитывать не приходится.

Форточка для переговоров осталась открытой: президент не признал республики, а паспорта признал. Но это вообще-то нонсенс.

Ты не признаешь дипломатический статус государства, и как же ты можешь признавать его паспорта? Это  сигнал для американцев и для Запада: «Я готов и на большее. Если надо будет жестче себя вести, я могу». Но признать сразу эти республики и присоединить их никто не готов. Все понимают, что за этим последует новый цикл санкций.

***

Въезд в Беларусь по документам «ДНР» и «ЛНР» сейчас невозможен, заявили в Госпогранкомитете.

– При выявлении таких лиц на выезде, естественно, будем привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь, – сказал БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

 
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