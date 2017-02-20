Насильника с сайта знакомств задержали в Гродно

Местная жительница познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, а тот при встрече ее дважды изнасиловал.

Женщина 1980 года рождения после порядка 10 дней переписки решилась на встречу. Они сходили с мужчиной в кафе и «в одно из увеселительных заведений по улице Поповича», сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Когда уже было далеко за полночь (в ночь с субботу на воскресенье), мужчина предложил новой знакомой пойти прогуляться к Неману, где его словно подменили. Преступник напал на женщину, снял с нее золотые цепочку и сережки, ударил несколько раз по лицу, после чего изнасиловал.

Повторил это снова, после того, как обнаружил у нее в телефоне переписку с другими мужчинами на сайте знакомств.

После этого, сообщает пресс-служба милиции, потерпевшей удалось остудить пыл нападавшего, они разошлись, а жертва сразу обратилась в милицию. Насильника удалось оперативно задержать.

Как было установлено, преступник присутствовал на сайте знакомств под вымышленным именем, чужой фотографией и указал не свой возраст. В прошлом он был судим за убийство и изнасилование.

Напомним, шокирующее дело расследуется на Витебщине: двух мужчин обвиняют в том, что они усыпляли и насиловали девушек, с которыми знакомились, в том числе, в интернете.