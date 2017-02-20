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20.02.2017
Татьяна Шахнович, Комсомольская правда в Белоруссии
Шушкевич сломал ногу

И вынужден отменить лекции в Кембридже.

- Если не везет, так в самое неподходящее время! - в сердцах рассказал Станислав Станиславович «Комсомолке». - Представляете, на носу две важные поездки, каждый час распланирован, билеты куплены, должны были лететь вместе с супругой.

Мероприятие в Баку и поездка в Великобританию. Как сломал? Шел оформлять визу в британский визовый центр и сломал. Скользота была страшная! Опасность в том, что она не видна - дорога покрыта тонкой ледяной коркой...

Станислава Шушкевича впервые пригласили читать лекции в Кембридж, но из-за досадного недоразумения и травмы поездку придется отменить.

- Врачи наложили гипс на 6 недель - что поделать, пришлось подчиниться. Осваиваю новое «развлечение» - жена взяла напрокат костыли. Пока учусь передвигаться по квартире самостоятельно и ни в коем случае не унываю.

Хорошо, что недавно сделали две удачные операции на глазах, будет чем заняться - теперь читаю любой, даже самый мелкий шрифт. За последнее время прочел больше книжек, чем за последние лет пять.

- Это ваш первый перелом?

- Нет, но до сих пор ломал только большой палец на ноге, дело было в Томске, и я его переходил на ногах, сросся.

Еще ломал ребра - давно это было: уснул в кресле на колесиках, упал и сломал два ребра. До сих пор помню, как из-за адской боли даже кашлянуть боялся! Так что у меня давнее знакомство с врачами-костоправами и могу сказать авторитетно: они у нас замечательные!

Горбачев рассказал, почему не арестовал Шушкевича и других участников Беловежского соглашения

 
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